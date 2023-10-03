https://sputniknews.com.tr/20231003/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupa-disindaki-dunya-ukrayna-konusunda-farkli-dusunuyor-1075975628.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa dışındaki dünya Ukrayna konusunda farklı düşünüyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa dışındaki dünya Ukrayna konusunda farklı düşünüyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa dışındaki dünyanın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili aynı tutumu paylaşmadığını ve dünyanın diğer... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T23:46+0300
2023-10-03T23:46+0300
2023-10-03T23:46+0300
ukrayna krizi
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Macar gazetesi Magyar Nemzet’e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa dışındaki dünyanın Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sona ermesini sabırsızlıkla beklediğini vurgularken sözlerini şu şekilde sürdürdü:Szijjarto, dünyanın Avrupa'nın neden çatışmayı ‘küresel’ hale getirdiğini ve hızla artan enflasyon, yüksek enerji fiyatları veya istikrarsız gıda arzı nedeniyle neden Asya, Latin Amerika ve Afrika sakinlerinin bunun bedelini ödemesi gerektiğini anlayamadığının altını çizdi.Demecinde, Macaristan'ın Avrupa dışındaki konumuna ‘büyük saygı’ gösterildiğine de dikkat çeken Macar Dışişleri Bakanı, bu saygının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında kendini gösterdiğinin altını çizdi.Szijjarto, daha önceki AB dışişleri bakanları toplantılarında, birçok meslektaşının da özel görüşmelerde Macaristan'ın tutumuna destek verdiğini ifade ettiğini söylerken, transatlantik ittifakının planlarını dünyaya empoze etmeye çalışan liberal medyanın Ukrayna krizine bakış açısının sorgulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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macaristan, peter szijjarto, ab, ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
macaristan, peter szijjarto, ab, ukrayna krizi, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa dışındaki dünya Ukrayna konusunda farklı düşünüyor
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa dışındaki dünyanın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili aynı tutumu paylaşmadığını ve dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalarla karşılaştırıldığında Avrupa'nın ‘çifte standartlarını’ anlamadığını söyledi.
Macar gazetesi Magyar Nemzet’e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa dışındaki dünyanın Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sona ermesini sabırsızlıkla beklediğini vurgularken sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Dünyanın diğer kısmı olan biten pek çok şeyi anlamıyor. Örneğin savaş Avrupa'da olmadığında, taraflara yukarıdan ve fantastik bir ahlaki üstünlükle bakan Avrupa Birliği (AB), tarafları barışa çağırarak müzakereleri ve şiddetin derhal sona ermesini savunuyor. Ancak Avrupa'da bir savaş olduğunda ise çatışmayı körüklüyor ve silah sağlıyor. Barıştan bahseden herkes anında damgalanıyor.”
Szijjarto, dünyanın Avrupa'nın neden çatışmayı ‘küresel’ hale getirdiğini ve hızla artan enflasyon, yüksek enerji fiyatları veya istikrarsız gıda arzı nedeniyle neden Asya, Latin Amerika ve Afrika sakinlerinin bunun bedelini ödemesi gerektiğini anlayamadığının altını çizdi.
Demecinde, Macaristan'ın Avrupa dışındaki konumuna ‘büyük saygı’ gösterildiğine de dikkat çeken Macar Dışişleri Bakanı, bu saygının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında kendini gösterdiğinin altını çizdi.
Szijjarto, daha önceki AB dışişleri bakanları toplantılarında, birçok meslektaşının da özel görüşmelerde Macaristan'ın tutumuna destek verdiğini ifade ettiğini söylerken, transatlantik ittifakının planlarını dünyaya empoze etmeye çalışan liberal medyanın Ukrayna krizine bakış açısının sorgulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.