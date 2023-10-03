https://sputniknews.com.tr/20231003/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupa-disindaki-dunya-ukrayna-konusunda-farkli-dusunuyor-1075975628.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa dışındaki dünya Ukrayna konusunda farklı düşünüyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa dışındaki dünya Ukrayna konusunda farklı düşünüyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa dışındaki dünyanın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili aynı tutumu paylaşmadığını ve dünyanın diğer... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T23:46+0300

2023-10-03T23:46+0300

2023-10-03T23:46+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

ab

ukrayna krizi

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

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Macar gazetesi Magyar Nemzet’e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa dışındaki dünyanın Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sona ermesini sabırsızlıkla beklediğini vurgularken sözlerini şu şekilde sürdürdü:Szijjarto, dünyanın Avrupa'nın neden çatışmayı ‘küresel’ hale getirdiğini ve hızla artan enflasyon, yüksek enerji fiyatları veya istikrarsız gıda arzı nedeniyle neden Asya, Latin Amerika ve Afrika sakinlerinin bunun bedelini ödemesi gerektiğini anlayamadığının altını çizdi.Demecinde, Macaristan'ın Avrupa dışındaki konumuna ‘büyük saygı’ gösterildiğine de dikkat çeken Macar Dışişleri Bakanı, bu saygının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında kendini gösterdiğinin altını çizdi.Szijjarto, daha önceki AB dışişleri bakanları toplantılarında, birçok meslektaşının da özel görüşmelerde Macaristan'ın tutumuna destek verdiğini ifade ettiğini söylerken, transatlantik ittifakının planlarını dünyaya empoze etmeye çalışan liberal medyanın Ukrayna krizine bakış açısının sorgulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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