https://sputniknews.com.tr/20231109/avrupa-parlamentosundan-rusyaya-karsi-yaptirima-tepki-bu-kadari-da-asiri-1077237696.html

Avrupa Parlamentosu’ndan Rusya’ya karşı yaptırıma tepki: 'Bu kadarı da aşırı'

Avrupa Parlamentosu’ndan Rusya’ya karşı yaptırıma tepki: 'Bu kadarı da aşırı'

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan üye ülkelere Rus plakalı arabayla gelenlerin kişisel araçlarına yönelik yasağı yeniden gözden... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T15:18+0300

2023-11-09T15:18+0300

2023-11-09T15:18+0300

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Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda sunulan öneride, Avrupa Komisyonu'ndan, Rus vatandaşlarının kişisel araçlarının Avrupa Birliği'ne üye ülkelere girişlerine getirilen yasağa ilişkin tavsiyeyi yeniden gözden geçirmesi talep edilirken, Rusya'ya yönelik Avrupa yaptırımlarının etkinliğine ilişkin AP kararında yer alan ifadede aşırı olarak değerlendirilen bu yasağın 'itibarsızlaştırıcı' nitelik taşıdığı vurgulandı.AP milletvekilleri tarafından kabul edilen belgede yer alan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu'nu, kişisel eşyalara ve kişisel kullanıma yönelik araçlara el konulmasına yol açan yaptırımlara ilişkin yorumunu yeniden gözden geçirmeye çağırmakta, yaptırımların bu kadar aşırı uygulanmasının, aslında yaptırımların amacını ve yaptırım aracını itibarsızlaştırdığını vurgulamaktadır” ifadeleri kullanıldı.AB, Rusların kişisel telefon ve araçlarıyla AB ülkelerine girişi yasaklamıştı8 Eylül'de Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarının yaptırımlar kapsamında Rus plakalı araçlarla AB ülkelerine giremeyeceğini açıklamış, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya bu kararı uygulayan ilk ülkeler olmuştu.Bu yasakla ilgili değerlendirmede bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, yaptırımlar kapsamında Rusya'dan belirli ürünlere ithalat yasağı uygulandığını hatırlatmış, Rus turistlerin AB ülkelerine girişte arabalarına el konulması durumunun yeni olmadığına dikkati çekmişti.Mevcut yaptırımların değişmediğine işaret eden Ferrie, "Rusya'dan birçok ürüne ithalat yasağımız var. Bu ürünler yaptırım listemizde yer alıyor. Arabalar ithalat yasağına tabidir ve AB'ye giremezler" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231108/lavrov-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-kaybettigi-tutari-acikladi-1077194733.html

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avrupa, rusya, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), avrupa konseyi, araba, yaptırım