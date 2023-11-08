Lavrov, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle kaybettiği tutarı açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
89 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
13:34
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu vakıf kuracak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Blinken’ın Ankara’da Gazze’den sivillerin tahliyesine dair sözlerinin kasıtlı olduğunu düşünüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MELANKOLİNİN BABASI
En ünlü şarkısındaki krematoryum detayı neydi?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri: ABD eylemlerini 'meşrulaştırmak' için NATO'yu kullanabilir
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
18:16
3 dk
SESLİ HABER
Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı: Her on dakikada 1 çocuk öldürülüyor
18:28
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya Dışişleri Bakanı: Göç sorunu Avrupa'da hükümetlerin çökmesine yol açabilir
18:35
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan var
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Malezya Başbakanı, Gazze'deki yıkımı Hiroşima'ya benzetti
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: Batı Rusya ile barış planını tartışıyor
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Gazze’ye 60 ton insani yardım ulaştırdı
19:22
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını, Gazze'deki operasyonun maliyetini açıkladı
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Sırp lider Vucic: Ortadoğu’daki çatışmalar dünya savaşı düzeyine çıkabilir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör: Avrupa'da duvarlar köprülerden daha fazla talep görüyor
19:50
1 dk
SESLİ HABER
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray’dan itiraf: Ukrayna’ya yardım paketleri azalıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Çin lideri: Taraflardan birine destek vermek tırmanmaya yol açar
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: ABD ordusu Ortadoğu’da kayıplar veriyor
20:24
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD'li Senatör: Filistin-İsrail çatışması Demokratları böldü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail'in Husilerin füzesini düşürmesi tarihin ilk uzay çatışması oldu
20:40
1 dk
SESLİ HABER
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırma: Türkiye'de dindarlık azalıyor
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni kentsel dönüşüm yasası ne getiriyor?
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ‘Zelenskiy nasıl bir oyun oynuyor?’
11:13
2 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Geleneksel gıdaların ekonomiye katkısı
12:00
89 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları kullanıldı
13:39
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyi engellemek için tencere yemekleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basınından 'müzakere' itirafı: Ukrayna fırsatı kaçırdı
15:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231108/lavrov-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-kaybettigi-tutari-acikladi-1077194733.html
Lavrov, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle kaybettiği tutarı açıkladı
Lavrov, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle kaybettiği tutarı açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle 250 milyar Euro kayba uğradığını belirtti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T14:05+0300
2023-11-08T14:05+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
büyükelçi
rusya dışişleri bakanlığı
abd
tahıl anlaşması
yaptırım
ekonomik yaptırım
rusya'ya yaptırımlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077194339_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d5fed9c1d0deca290d227dcc8925355b.jpg
Başkent Moskova’da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çeşitli ülkelerden büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısında konuşan Lavrov, ABD’nin Avrupa’yı iflasa sürüklediğini belirterek, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle 250 milyar Euro zarar ettiğini söyledi.Rus diplomat, “Son derece mütevazı ve ihtiyatlı tahminlere göre, son bir buçuk yılda Avrupa'lı şirketler, Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar Euro kadar zarar etti. Bu büyük bir rakam” diye konuştu.Lavrov ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomideki kriz süreçlerini daha da ağırlaştırdığının altını çizdi.‘Batı'nın Rusya'daki yaptırımlarının hedefi sivil kargaşa yaratmak’Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımlarının hedeflerine değinen Lavrov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:AB’yi tüm Rus ürünlerinden vazgeçmeye zorlayan ABD’nin aynı zamanda Rusya’dan uranyum ve diğer kritik malzemeleri almaya devam ettiğine dikkat çeken Lavrov, Washington’un ‘bencil yasalarıyla’ Avrupalı şirketleri pahalı Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) uğruna Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye zorladığını hatırlattı.Dolardan bağımsızlık süreçlerinin giderek daha aktif bir şekilde hız kazanacağına da dikkat çeken Rusya Dışiileri Bakanı, Çin, Hindistan, Türkiye, BAE, Brezilya, Suudi Arabistan, Arjantin, Kenya ve Mısır gibi büyük ekonomilerin ulusal para birimlerine geçiş sürecine dahil olduğunun da altını çizdi.‘Rusya, ‘Kuzey Akım’ soruşturması ile ilgili Batı'dan net bir yanıt alamıyor’Rusya’nın, ‘Kuzey Akım’ doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulmasına ilişkin soruşturma konusunda henüz Batı'dan net bir yanıt alamadığını vurgulayan Lavrov, olayın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtiğine dikkat çekti.“Ulusal düzeyde söz konusu soruşturmalara katılan ne Almanya, ne Norveç, ne de İsveç bize net ve mantıklı bir şey söyleyemedi” diyen Lavrov, bu olayın Avrupalıların ucuz gaz elde etme umutlarını sonuna kadar baltaladığını, bunun yerine ise Avrupa’ya ABD üretimi pahalı gaz geldiğini vurguladı.‘Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı sıfırda, BM’nin çabaları herhangi bir katkı sağlamıyor’Rus bakan, “Paketin bizimle ilgili olan kısmı kesinlikle sıfır noktasında. (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in, UNCTAD Genel Sekreteri Sayın (Rebeca) Grynspan'ın çabalarını görüyoruz, ancak bu çabalar hiçbir katkı sağlamıyor, çünkü Batı inatla gözlerinizin içine bakarak Rusya'dan gıda ve gübre getirilmemesine karşı herhangi bir yaptırımın bulunmadığını açıklıyor” vurgusu yaparken, bunun Batı’nın yalanlarının bir başka örneği olduğunun altını çizdi.Gıda krizi ile ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamalara da yanıt veren Lavrov, bu suçlamayı yönelten dost olmayan devletlerin, bu krizi koronavirüs pandemisinin başlangıcında tüm gıdayı satın alarak yarattığını söyledi.Rusya’ya yönelik yaptırımların ileride de devam edebileceğine dikkat çeken Lavrov, Rusya’nın kritik alanlarda ‘sadece kendine’ güvenmek niyetinde olduğunu, bu amaçla Batı'nın kontrolünde olmayan bir mekanizma oluşturduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/yaptirim-uyguluyordu-avrupa-rusyadan-ithalatinin-yarisindan-fazlasini-ruble-olarak-odedi-1076423686.html
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077194339_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_a880979eb5bf6e7d8a12b6002b73dbf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, büyükelçi, rusya dışişleri bakanlığı, abd, tahıl anlaşması, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya'ya yaptırımlar
rusya, sergey lavrov, büyükelçi, rusya dışişleri bakanlığı, abd, tahıl anlaşması, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya'ya yaptırımlar

Lavrov, AB'nin Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle kaybettiği tutarı açıkladı

14:05 08.11.2023
© Sputnik / Григорий СысоевRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle 250 milyar Euro kayba uğradığını belirtti.
Başkent Moskova’da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çeşitli ülkelerden büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısında konuşan Lavrov, ABD’nin Avrupa’yı iflasa sürüklediğini belirterek, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle 250 milyar Euro zarar ettiğini söyledi.
Rus diplomat, “Son derece mütevazı ve ihtiyatlı tahminlere göre, son bir buçuk yılda Avrupa'lı şirketler, Batı'nın tek taraflı yaptırımları nedeniyle 250 milyar Euro kadar zarar etti. Bu büyük bir rakam” diye konuştu.
Lavrov ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomideki kriz süreçlerini daha da ağırlaştırdığının altını çizdi.

‘Batı'nın Rusya'daki yaptırımlarının hedefi sivil kargaşa yaratmak’

Batı’nın Rusya karşıtı yaptırımlarının hedeflerine değinen Lavrov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Yaptırımların hedefleri gizlenmiyor; Rus ekonomisini baltalamak, siyasi liderliği dış meselelerde bağımsız çizgiden vazgeçmeye zorlamak, halkı yetkililere karşı kışkırtmak, doğrudan beyan edilen bir hedeftir. Kendilerine sivil kargaşayı kışkırtmak, halkı yetkililere karşı ayağa kaldırmak gibi bir görev belirlediler.”
AB’yi tüm Rus ürünlerinden vazgeçmeye zorlayan ABD’nin aynı zamanda Rusya’dan uranyum ve diğer kritik malzemeleri almaya devam ettiğine dikkat çeken Lavrov, Washington’un ‘bencil yasalarıyla’ Avrupalı şirketleri pahalı Amerikan sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) uğruna Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeye zorladığını hatırlattı.
Dolardan bağımsızlık süreçlerinin giderek daha aktif bir şekilde hız kazanacağına da dikkat çeken Rusya Dışiileri Bakanı, Çin, Hindistan, Türkiye, BAE, Brezilya, Suudi Arabistan, Arjantin, Kenya ve Mısır gibi büyük ekonomilerin ulusal para birimlerine geçiş sürecine dahil olduğunun da altını çizdi.

‘Rusya, ‘Kuzey Akım’ soruşturması ile ilgili Batı'dan net bir yanıt alamıyor’

Rusya’nın, ‘Kuzey Akım’ doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulmasına ilişkin soruşturma konusunda henüz Batı'dan net bir yanıt alamadığını vurgulayan Lavrov, olayın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtiğine dikkat çekti.
Ulusal düzeyde söz konusu soruşturmalara katılan ne Almanya, ne Norveç, ne de İsveç bize net ve mantıklı bir şey söyleyemedi” diyen Lavrov, bu olayın Avrupalıların ucuz gaz elde etme umutlarını sonuna kadar baltaladığını, bunun yerine ise Avrupa’ya ABD üretimi pahalı gaz geldiğini vurguladı.

‘Tahıl anlaşmasının Rusya ile ilgili kısmı sıfırda, BM’nin çabaları herhangi bir katkı sağlamıyor’

Rus bakan, “Paketin bizimle ilgili olan kısmı kesinlikle sıfır noktasında. (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in, UNCTAD Genel Sekreteri Sayın (Rebeca) Grynspan'ın çabalarını görüyoruz, ancak bu çabalar hiçbir katkı sağlamıyor, çünkü Batı inatla gözlerinizin içine bakarak Rusya'dan gıda ve gübre getirilmemesine karşı herhangi bir yaptırımın bulunmadığını açıklıyor” vurgusu yaparken, bunun Batı’nın yalanlarının bir başka örneği olduğunun altını çizdi.
Gıda krizi ile ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamalara da yanıt veren Lavrov, bu suçlamayı yönelten dost olmayan devletlerin, bu krizi koronavirüs pandemisinin başlangıcında tüm gıdayı satın alarak yarattığını söyledi.
Rusya’ya yönelik yaptırımların ileride de devam edebileceğine dikkat çeken Lavrov, Rusya’nın kritik alanlarda ‘sadece kendine’ güvenmek niyetinde olduğunu, bu amaçla Batı'nın kontrolünde olmayan bir mekanizma oluşturduğunu vurguladı.
Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2023
DÜNYA
Yaptırım uyguluyordu: Avrupa, Rusya’dan ithalatının yarısından fazlasını ruble olarak ödedi
17 Ekim, 15:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала