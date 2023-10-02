https://sputniknews.com.tr/20231002/kuzey-kore-bati-kuzey-akim-patlamalarina-karistigina-dair-izleri-gizlemeye-calisiyor-1075945680.html
Kuzey Kore: Batı, Kuzey Akım patlamalarına karıştığına dair izleri gizlemeye çalışıyor
Kuzey Kore: Batı, Kuzey Akım patlamalarına karıştığına dair izleri gizlemeye çalışıyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya ile İlişkiler Dairesi Başkanı Kim Jong Gyu, ABD ve Batılı ülkelerin Kuzey Akım boru hattı patlamalarına karıştıklarının... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T12:22+0300
2023-10-02T12:22+0300
2023-10-02T12:22+0300
dünya
kuzey kore dışişleri bakanlığı
rusya - kuzey kore ilişkileri
kuzey akım-1
kuzey akım-2
kuzey akım
abd
birleşmiş milletler (bm)
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Devlete bağlı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na konuşan Jong Gyu, ABD ve Batı'nın Rusya Federasyonu'nun olayla ilgili soruşturmaya katılma ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yetkisi altında ortak bir uluslararası soruşturma yürütme yönündeki meşru taleplerini reddettiğimi hatırlatarak, “Rusya'ya soruşturmanın gidişatını bildirmeyi bile reddettiler. Bu, onların Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarını patlattıktan sonra bıraktıkları izleri gizlemeye yönelik aptalca bir oyun sadece” diye konuştu.Uluslararası toplumun, Rusya’nın, Rus soruşturma makamlarının ve ilgili tarafların zorunlu katılımıyla yaşananlarla ilgili tüm koşulları nesnel ve kapsamlı bir şekilde soruşturabilme talebini desteklemesi gerektiğine inanan Kuzey Koreli diplomat, Kuzey Akım soruşturmaları üzerinde yaşananların bir kez daha sürekli dürüstlük ve nesnellikten bahseden ABD ve müttefiki Batı ülkelerinin ‘çifte standart politikasını’ açığa çıkardığını vurguladı.Jong Gyu, açıklamalarını, “Kuzey Akım süreci, sürekli olarak dürüst ve objektif olduğunu vurgulayan, ancak gerçekte kirli ilişkilerle meşgul olan ABD ve Batı'nın bağımsız ülkeleri şeytanlaştırmayı amaçlayan propagandasının bir parçasıdır” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/1-yildir-cozulemeyen-kuzey-akim-2-sabotaji-bati-neden-hala-suclunun-adini-koyamiyor-1075776760.html
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kuzey kore dışişleri bakanlığı, rusya - kuzey kore ilişkileri, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım, abd, birleşmiş milletler (bm)
kuzey kore dışişleri bakanlığı, rusya - kuzey kore ilişkileri, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım, abd, birleşmiş milletler (bm)
Kuzey Kore: Batı, Kuzey Akım patlamalarına karıştığına dair izleri gizlemeye çalışıyor
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya ile İlişkiler Dairesi Başkanı Kim Jong Gyu, ABD ve Batılı ülkelerin Kuzey Akım boru hattı patlamalarına karıştıklarının izlerini gizlemeye çalıştıklarını söyledi.
Devlete bağlı Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na konuşan Jong Gyu, ABD ve Batı'nın Rusya Federasyonu'nun olayla ilgili soruşturmaya katılma ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yetkisi altında ortak bir uluslararası soruşturma yürütme yönündeki meşru taleplerini reddettiğimi hatırlatarak, “Rusya'ya soruşturmanın gidişatını bildirmeyi bile reddettiler. Bu, onların Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarını patlattıktan sonra bıraktıkları izleri gizlemeye yönelik aptalca bir oyun sadece” diye konuştu.
Uluslararası toplumun, Rusya’nın, Rus soruşturma makamlarının ve ilgili tarafların zorunlu katılımıyla yaşananlarla ilgili tüm koşulları nesnel ve kapsamlı bir şekilde soruşturabilme talebini desteklemesi gerektiğine inanan Kuzey Koreli diplomat, Kuzey Akım soruşturmaları üzerinde yaşananların bir kez daha sürekli dürüstlük ve nesnellikten bahseden ABD ve müttefiki Batı ülkelerinin ‘çifte standart politikasını’ açığa çıkardığını vurguladı.
Jong Gyu, açıklamalarını, “Kuzey Akım süreci, sürekli olarak dürüst ve objektif olduğunu vurgulayan, ancak gerçekte kirli ilişkilerle meşgul olan ABD ve Batı'nın bağımsız ülkeleri şeytanlaştırmayı amaçlayan propagandasının bir parçasıdır” diye sonlandırdı.