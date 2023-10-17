https://sputniknews.com.tr/20231017/yaptirim-uyguluyordu-avrupa-rusyadan-ithalatinin-yarisindan-fazlasini-ruble-olarak-odedi-1076423686.html

Yaptırım uyguluyordu: Avrupa, Rusya’dan ithalatının yarısından fazlasını ruble olarak ödedi

Yaptırım uyguluyordu: Avrupa, Rusya’dan ithalatının yarısından fazlasını ruble olarak ödedi

Rusya’nın ağustos ayında Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatın yarıdan fazlasının ruble cinsinden ödendiği kaydedilirken, bu durumun Rusya’nın tüm dış... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T15:53+0300

2023-10-17T15:53+0300

2023-10-17T15:53+0300

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yerel para birimiyle ticaret

alternatif para birimi

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Sputnik’in Rusya Merkez Bankası verilerine ilişkin analizine göre, ağustos ayında ülkenin Avrupa'ya yaptığı ihracatta ruble ödemelerinin payı 4 puan artışla yüzde 53.1’e yükselirken, bu payın haziran ayında yüzde 53.3 ile kaydedilen tarihi rekora son derece yakın olduğu gözlemlendi.Rusya’nın dış ticaret anlaşmalarının yüzde 34.1’i dolar ve euro gibi dost olmayan ülkelerin para birimleriyle gerçekleşirken, geri kalan yüzde 12.8'i ise diğer para birimlerinde yapıldı.Rusya’nın ithalatında ruble cinsinden ödemelerin payı ilk kez mayıs ayında yüzde 50’yi aşmıştı.Karayip ülkeleri, Rusya’da ithalatında ödemelerinin neredeyse tamamını ruble cinsinden yapmaya başlarken, yazın son ayında ruble cinsinden ödemelerin payı 5.5 puan artarak yüzde 83.8'e yükseldi. Dost olmayan para birimleri yüzde 14.4 ve geri kalanı ise sadece yüzde 1.9 olarak kayıtlara geçti.Aynı zamanda, Asya ve Afrika ülkelerinin Rusya’dan ithalatında ödemelerin esas olarak Çin yuanı gibi dost para birimleriyle gerçekleştirildiği gözden kaçmazken, Asya ülkeleri ile ticarette bu para birimlerinin payı yüzde 40.6’ya, Afrika ülkeleriyle ticarette ise yüzde 78.8 ile rekor seviyeye ulaştı.Rusya’nın Asya ve Afrika ile dış ticaretinde rublenin payı ise sırasıyla yüzde 36 ve yüzde 11.5 ile ikinci sırada yer aldı.ABD’nin Rusya’dan ithalatında mal ve hizmetlerinin ödemeleri, yüzde 76.6’lık payla çoğunlukla Rusya Merkez Bankası tarafından ‘toksik’ olarak nitelendirilen dolar ve euro üzerinden sürdürülürken, ödemelerin yüzde 20.6’sı ruble cinsinden, yüzde 2.7’si ise Çin yuanı cinsinden yapıldı.Avustralya gibi Okyanusya ülkeleriyle dış ticarette Rus rublesinin payı yüzde 48’e ulaşırken, dost olmayan para birimlerinin payı ise halen yüzde 50.2 seviyesinde yer aldı.Batı yaptırımları sonrası ticaretteki yönünü doğuya çeviren Rusya, ihracat ve ithalat ödemelerinde de ulusal para birimi kullanımını artırıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) liderleri toplantısında, ulusal para birimlerindeki anlaşmaların dış ticaret ve yatırım akışlarını artırmak için önemli bir araç olduğunu söylemiş, Rusya'nın ödemelerde sadece rublenin değil diğer ülkelerin para birimlerinin de kullanılmasını teşvik etmek için elinden geleni yapacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-merkez-bankasi-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payi-artarken-dolar-ve-euronun-payi-azaliyor-1073392050.html

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ruble, rusya, dış ticaret, ithalat, ihracat, ulusal para birimleri, yerel para birimiyle ticaret, alternatif para birimi