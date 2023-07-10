https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-merkez-bankasi-dis-ticarette-ruble-ve-yuanin-payi-artarken-dolar-ve-euronun-payi-azaliyor-1073392050.html

Rusya Merkez Bankası: Dış ticarette ruble ve yuan'ın payı artarken dolar ve euro'nun payı azalıyor

Rusya Merkez Bankası: Dış ticarette ruble ve yuan'ın payı artarken dolar ve euro'nun payı azalıyor

Rusya Merkez Bankası, Çin'in para birimi yuan'ın dış ticaret işlemlerindeki payını artmaya, dolar ve euro'nun payının ise azalmaya devam ettiğini belirtti. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T21:50+0300

2023-07-10T21:50+0300

2023-07-10T21:53+0300

ekonomi

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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın ihracat işlemlerinde yuan'ın payı nisana kıyasla yüzde 2 artarak yüzde 25 oldu, ithalatta ise yüzde 31'deki seviyesini korudu.Yuan cinsinden aylık ihracat cirosu 7.4 milyardan 8.4 milyar dolara çıktı. İthalat ödemeleri ise 8 milyardan 8.1 dolara yükseldi.Dış ticarette yuan'ın yanı sıra rublenin payında da artış olduğu bilgisini paylaşan Rusya Merkez Bankası, Rus para biriminin ihracatta yüzde 39, ithalattaysa yüzde 30'luk paya sahip olduğunun altını çizdi.Dolar ve euro'nun dış ticarette kan kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan banka, haziran ayında bu iki para biriminin ihracat ve ithalattaki paylarının sırasıyla yüzde 33 ve 35'e kadar düştüğünü vurguladı.

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