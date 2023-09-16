https://sputniknews.com.tr/20230916/polonya-bugunden-itibaren-rus-plakali-araclarin-girisini-yasakliyor-1075523437.html
Polonya, bugünden itibaren Rus plakalı araçların girişini yasaklıyor
Polonya, bugünden itibaren Rus plakalı araçların girişini yasaklıyor
Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Mariusz Kaminski, Varşova’nın bugünden itibaren Rusya'da tescilli binek araçların ülke topraklarına girişini yasakladığını... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T16:50+0300
2023-09-16T16:50+0300
2023-09-16T16:50+0300
polonya
mariusz kaminski
ab konseyi
ab
rusya
avrupa komisyonu
yaptırım
araba
plaka
dünya
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Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Kaminski, basın mensuplarına demecinde Polonya'nın bugünden itibaren Rusya'da tescilli binek araçların kendi topraklarına girişini yasakladığını söyledi.Kaminski, “8 Eylül'de Avrupa Komisyonu'nun Rusya'da tescilli araçların AB'ye girişinin yasaklanmasına ilişkin önerilerinin yayınlanması bağlamında, Polonya sınırında söz konusu yasak yarından itibaren geçerli olacak ve bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek” açıklamasında bulundu.Avrupa Komisyonu, 8 Eylül'de bir açıklama yayınlayarak, AB Konseyi'nin Rusya'ya yönelik daha 2022 yılında uyguladığı yaptırımların Rusya vatandaşlarının Rus plakalı şahsi otomobilleri için de geçerli olduğunu ve dolayısıyla Rusya vatandaşlarının, turizm amaçlı ve hatta kısa bir süre için olsa bile özel otomobilleri ile Avrupa Birliği topraklarına giriş yapamayacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230913/estonya-rus-plakali-araclarin-ulkeye-girisini-yasakladi-1075435636.html
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polonya, mariusz kaminski, ab konseyi, ab, rusya, avrupa komisyonu, yaptırım, araba, plaka, ambargo
polonya, mariusz kaminski, ab konseyi, ab, rusya, avrupa komisyonu, yaptırım, araba, plaka, ambargo
Polonya, bugünden itibaren Rus plakalı araçların girişini yasaklıyor
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Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Mariusz Kaminski, Varşova’nın bugünden itibaren Rusya'da tescilli binek araçların ülke topraklarına girişini yasakladığını duyurdu.
Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Kaminski, basın mensuplarına demecinde Polonya'nın bugünden itibaren Rusya'da tescilli binek araçların kendi topraklarına girişini yasakladığını söyledi.
Kaminski, “8 Eylül'de Avrupa Komisyonu'nun Rusya'da tescilli araçların AB'ye girişinin yasaklanmasına ilişkin önerilerinin yayınlanması bağlamında, Polonya sınırında söz konusu yasak yarından itibaren geçerli olacak ve bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek” açıklamasında bulundu.
Avrupa Komisyonu, 8 Eylül'de bir açıklama yayınlayarak, AB Konseyi'nin Rusya'ya yönelik daha 2022 yılında uyguladığı yaptırımların Rusya vatandaşlarının Rus plakalı şahsi otomobilleri için de geçerli olduğunu ve dolayısıyla Rusya vatandaşlarının, turizm amaçlı ve hatta kısa bir süre için olsa bile özel otomobilleri ile Avrupa Birliği topraklarına giriş yapamayacağını duyurmuştu.