https://sputniknews.com.tr/20230916/polonya-bugunden-itibaren-rus-plakali-araclarin-girisini-yasakliyor-1075523437.html

Polonya, bugünden itibaren Rus plakalı araçların girişini yasaklıyor

Polonya, bugünden itibaren Rus plakalı araçların girişini yasaklıyor

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Mariusz Kaminski, Varşova’nın bugünden itibaren Rusya'da tescilli binek araçların ülke topraklarına girişini yasakladığını... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T16:50+0300

2023-09-16T16:50+0300

2023-09-16T16:50+0300

polonya

mariusz kaminski

ab konseyi

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avrupa komisyonu

yaptırım

araba

plaka

dünya

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Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Kaminski, basın mensuplarına demecinde Polonya'nın bugünden itibaren Rusya'da tescilli binek araçların kendi topraklarına girişini yasakladığını söyledi.Kaminski, “8 Eylül'de Avrupa Komisyonu'nun Rusya'da tescilli araçların AB'ye girişinin yasaklanmasına ilişkin önerilerinin yayınlanması bağlamında, Polonya sınırında söz konusu yasak yarından itibaren geçerli olacak ve bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek” açıklamasında bulundu.Avrupa Komisyonu, 8 Eylül'de bir açıklama yayınlayarak, AB Konseyi'nin Rusya'ya yönelik daha 2022 yılında uyguladığı yaptırımların Rusya vatandaşlarının Rus plakalı şahsi otomobilleri için de geçerli olduğunu ve dolayısıyla Rusya vatandaşlarının, turizm amaçlı ve hatta kısa bir süre için olsa bile özel otomobilleri ile Avrupa Birliği topraklarına giriş yapamayacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230913/estonya-rus-plakali-araclarin-ulkeye-girisini-yasakladi-1075435636.html

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polonya, mariusz kaminski, ab konseyi, ab, rusya, avrupa komisyonu, yaptırım, araba, plaka, ambargo