https://sputniknews.com.tr/20230913/estonya-rus-plakali-araclarin-ulkeye-girisini-yasakladi-1075435636.html
Estonya, Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı
Estonya, Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı
Estonya, Rusya plakalı araçların ülkeye giriş yapmasını yasakladı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T11:08+0300
2023-09-13T11:08+0300
2023-09-13T11:08+0300
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Estonya İçişleri Bakanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu plakalı otomobillerin yaptırımlara tabi olması nedeniyle ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu kararla Estonya 8 Eylül'de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan yaptırım uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri yerine getirmiş bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Yasağın 13 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/kremlin-ucuncu-ulkeler-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-iliskilerden-endise-duymamali-1075434402.html
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estonya, plaka, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusofobi, rusofobik, rusofobik histeri, yasak, araba
Estonya, Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı
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Estonya, Rusya plakalı araçların ülkeye giriş yapmasını yasakladı.
Estonya İçişleri Bakanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu plakalı otomobillerin yaptırımlara tabi olması nedeniyle ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu kararla Estonya 8 Eylül'de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan yaptırım uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri yerine getirmiş bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Yasağın 13 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.