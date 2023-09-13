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Estonya, Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı
Estonya, Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı
Estonya, Rusya plakalı araçların ülkeye giriş yapmasını yasakladı. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T11:08+0300
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Estonya İçişleri Bakanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu plakalı otomobillerin yaptırımlara tabi olması nedeniyle ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu kararla Estonya 8 Eylül'de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan yaptırım uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri yerine getirmiş bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Yasağın 13 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/kremlin-ucuncu-ulkeler-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-iliskilerden-endise-duymamali-1075434402.html
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Estonya, Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı

11:08 13.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinRusya trafik
Rusya trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Estonya, Rusya plakalı araçların ülkeye giriş yapmasını yasakladı.
Estonya İçişleri Bakanlığı Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu plakalı otomobillerin yaptırımlara tabi olması nedeniyle ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bu kararla Estonya 8 Eylül'de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan yaptırım uygulanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri yerine getirmiş bulunuyor" ifadelerine yer verildi. Yasağın 13 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.
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