https://sputniknews.com.tr/20230913/kremlin-ucuncu-ulkeler-rusya-ile-kuzey-kore-arasindaki-iliskilerden-endise-duymamali-1075434402.html
Kremlin: Üçüncü ülkeler, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerden endişe duymamalı
Kremlin: Üçüncü ülkeler, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerden endişe duymamalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin diğer ülkeler için endişe kaynağı olmaması gerektiğini, zira bu ilişkilerin... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T10:31+0300
2023-09-13T10:31+0300
2023-09-13T10:50+0300
dünya
kuzey kore
rusya
görüşme
ikili görüşme
ikili ilişkiler
diplomatik ilişkiler
vladimir putin
kim jong-un
işbirliği
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Vostoçnıy Uzay Üssü'nde 'Rossiya' televizyonuna demeç veren Peskov, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler sadece iki egemen ülkeyle alakalı ve üçüncü ülkeler için endişe konusu olmamalı. Zira Rusya-Kuzey Kore işbirliği, birilerinin aleyhinde değil, iki ülke halklarının refahı için gerçekleştiriliyor" dedi.'Rusya'nın yaptırımlar konusundaki tutumu ikili ilişkilere engel değil'Peskov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlara destek vermesinin ikili ilişkiler önünde engel teşkil edip etmediğinin sorulması üzerine, "Rusya, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nde yaptırımlar konusundaki tutumunu koruyor ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesini engelleyemez, engellememeli ve bunun önünde engel teşkil etmeyecek" yanıtını verdi.'Rusya ve Kuzey Kore askeri alanda da işbirliği yapıyor'Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri işbirliği gibi hassas alanlarda da ilişkiler yürüttüğüne dikkat çeken Peskov, güvenlikle ilgili en güncel meselelerde de görüş alışverişi yapıldığını ve bunun devam edeceğini kaydetti.'Dışarıdan gelen tüm bağırış ve eleştirilere rağmen Kuzey Kore'yle ilişkiler kuracağız'Kuzey Kore'nin Rusya'nın yakın bir komşusu olduğunu belirten Peskov, "Dışarıdan gelen tüm bağırış ve eleştirilere rağmen komşularımızla karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler kuracağız" vurgusu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-vostocniy-uzay-ussune-geldi-1075425715.html
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kuzey kore, rusya, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, vladimir putin, kim jong-un, işbirliği, dmitriy peskov
kuzey kore, rusya, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, vladimir putin, kim jong-un, işbirliği, dmitriy peskov
Kremlin: Üçüncü ülkeler, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerden endişe duymamalı
10:31 13.09.2023 (güncellendi: 10:50 13.09.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin diğer ülkeler için endişe kaynağı olmaması gerektiğini, zira bu ilişkilerin herhangi birinin aleyhinde olmadığını vurguladı.
Vostoçnıy Uzay Üssü'nde 'Rossiya' televizyonuna demeç veren Peskov, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler sadece iki egemen ülkeyle alakalı ve üçüncü ülkeler için endişe konusu olmamalı. Zira Rusya-Kuzey Kore işbirliği, birilerinin aleyhinde değil, iki ülke halklarının refahı için gerçekleştiriliyor" dedi.
'Rusya'nın yaptırımlar konusundaki tutumu ikili ilişkilere engel değil'
Peskov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlara destek vermesinin ikili ilişkiler önünde engel teşkil edip etmediğinin sorulması üzerine, "Rusya, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nde yaptırımlar konusundaki tutumunu koruyor ancak bu, ikili ilişkilerin gelişmesini engelleyemez, engellememeli ve bunun önünde engel teşkil etmeyecek" yanıtını verdi.
'Rusya ve Kuzey Kore askeri alanda da işbirliği yapıyor'
Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri işbirliği gibi hassas alanlarda da ilişkiler yürüttüğüne dikkat çeken Peskov, güvenlikle ilgili en güncel meselelerde de görüş alışverişi yapıldığını ve bunun devam edeceğini kaydetti.
'Dışarıdan gelen tüm bağırış ve eleştirilere rağmen Kuzey Kore'yle ilişkiler kuracağız'
Kuzey Kore'nin Rusya'nın yakın bir komşusu olduğunu belirten Peskov, "Dışarıdan gelen tüm bağırış ve eleştirilere rağmen komşularımızla karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler kuracağız" vurgusu yaptı.