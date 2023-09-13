https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-vostocniy-uzay-ussune-geldi-1075425715.html
Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi
Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi. Üzay üssünde Rusya ve Kuzey Kore’nin bayraklarının asılı olduğu görüldü. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T06:44+0300
2023-09-13T06:44+0300
2023-09-13T06:55+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur Bölgesi'nde bulunan Vostoçnıy Uzay Üssü'ne ulaştı. Uzay üssü ziyaret etme planı açıklanmış ancak ziyaretinin programı açıklanmamıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore lideri kim jong un
Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi
06:44 13.09.2023 (güncellendi: 06:55 13.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi. Üzay üssünde Rusya ve Kuzey Kore’nin bayraklarının asılı olduğu görüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur Bölgesi'nde bulunan Vostoçnıy Uzay Üssü'ne ulaştı. Uzay üssü ziyaret etme planı açıklanmış ancak ziyaretinin programı açıklanmamıştı.