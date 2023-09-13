Türkiye
Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
21 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
136 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
Canlı
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-vostocniy-uzay-ussune-geldi-1075425715.html
Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi
Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi. Üzay üssünde Rusya ve Kuzey Kore’nin bayraklarının asılı olduğu görüldü. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T06:44+0300
2023-09-13T06:55+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1075425715.jpg?1694577315
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur Bölgesi'nde bulunan Vostoçnıy Uzay Üssü'ne ulaştı. Uzay üssü ziyaret etme planı açıklanmış ancak ziyaretinin programı açıklanmamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore lideri kim jong un

Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi

06:44 13.09.2023 (güncellendi: 06:55 13.09.2023)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vostoçnıy Uzay Üssü'ne geldi. Üzay üssünde Rusya ve Kuzey Kore’nin bayraklarının asılı olduğu görüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur Bölgesi'nde bulunan Vostoçnıy Uzay Üssü'ne ulaştı. Uzay üssü ziyaret etme planı açıklanmış ancak ziyaretinin programı açıklanmamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала