https://sputniknews.com.tr/20231109/ahmet-hakan-mali-polis-gosteris-yapan-ozellikle-20li-yaslarin-sonundaki-ciftlere-yogunlasmali--1077222242.html
Ahmet Hakan: Mali polis, gösteriş yapan özellikle 20’li yaşların sonundaki çiftlere yoğunlaşmalı
Ahmet Hakan: Mali polis, gösteriş yapan özellikle 20’li yaşların sonundaki çiftlere yoğunlaşmalı
Ahmet Hakan, mali polisin sosyal medyada araştırma yaparak, özellikle 'şımarıkça yaşayan 20'li yaşlardaki çiftlerin araştırılması gerektiğini' savundu. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T09:31+0300
2023-11-09T09:31+0300
2023-11-09T09:31+0300
türkiye
ahmet hakan
dilan polat
polis
sosyal medya
tiktok
fenomen
emniyet
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından gözlerin 'fenomen' diğer çiftlere yönelmesi gerektiğini söyledi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231109/dilan-polatin-ardindan-masak-fenomen-avina-cikti-sulemsi-ve-tayyargiller-takipte-ceza-kesildi-1077219420.html
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ahmet hakan, dilan polat, polis, sosyal medya, tiktok, fenomen, emniyet
ahmet hakan, dilan polat, polis, sosyal medya, tiktok, fenomen, emniyet
Ahmet Hakan: Mali polis, gösteriş yapan özellikle 20’li yaşların sonundaki çiftlere yoğunlaşmalı
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Ahmet Hakan, mali polisin sosyal medyada araştırma yaparak, özellikle 'şımarıkça yaşayan 20'li yaşlardaki çiftlerin araştırılması gerektiğini' savundu.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama iddiasıyla tutuklanmasının ardından gözlerin 'fenomen' diğer çiftlere yönelmesi gerektiğini söyledi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında
şunları ifade etti:
"Şımarıkça ve küstahça gösteriş yapan özellikle 20’li yaşların sonunda 30’lu yaşların başındaki çiftlere yoğunlaşmalı polis. Süslenmiş helikopter ya da büyük tekne varsa alarm zilleri çalmalı. İlk baskında söylenecek söz şu olmalı: Getirin vergi levhalarınızı. Hızlı zenginleşmenin paravanı olarak güzellik merkezlerinin kullanıldığı gerçeği unutulmamalı. Güzellik merkezlerine özel dikkat. “Fenomen üslubu” diye bir şey var. Kibirli, dışa vurumcu, gerekçesiz özgüvenli bir üslup bu. Bu üslup, bir ipucu olarak değerlendirilmeli."