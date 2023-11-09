Ahmet Hakan: Mali polis, gösteriş yapan özellikle 20’li yaşların sonundaki çiftlere yoğunlaşmalı

"Şımarıkça ve küstahça gösteriş yapan özellikle 20’li yaşların sonunda 30’lu yaşların başındaki çiftlere yoğunlaşmalı polis. Süslenmiş helikopter ya da büyük tekne varsa alarm zilleri çalmalı. İlk baskında söylenecek söz şu olmalı: Getirin vergi levhalarınızı. Hızlı zenginleşmenin paravanı olarak güzellik merkezlerinin kullanıldığı gerçeği unutulmamalı. Güzellik merkezlerine özel dikkat. “Fenomen üslubu” diye bir şey var. Kibirli, dışa vurumcu, gerekçesiz özgüvenli bir üslup bu. Bu üslup, bir ipucu olarak değerlendirilmeli."