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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı: Ankara merkezli 'Narkogüç' operasyonlarında 210 gözaltı
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Dilan Polat'ın ardından MASAK 'fenomen avına' çıktı: Şulemsi ve Tayyargiller takipte, 'ceza kesildi'
Dilan Polat'ın ardından MASAK 'fenomen avına' çıktı: Şulemsi ve Tayyargiller takipte, 'ceza kesildi'
Lüks yaşam tarzlarını sosyal medyada sergileyen Tayyar-Özlem Öz ve Şule-Yasin Kayatürk çiftlerinin servetleri inceleniyor. Lüks yaşantısı ve sosyal medya... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T07:56+0300
2023-11-09T08:21+0300
dilan polat
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'Şulemsi' hesabıyla paylaşım yapan 26 yaşındaki Şule Kayatürk'ün 16 lüks villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 işyeri, 1 yat ve milyonlarca liralık banka hesapları olduğu iddia ediliyor. Diğer yandan Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanarak Silivri’ye gönderilmesinin ardından gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Bir anda lüks bir yaşama kavuştukları görülen pek çok fenomenin mal varlığının kaynağı sorgulanıyor.Posta gazetesinin haberine göre, 'Şulemsi' adındaki güzellik merkezi zincirinin sahibi olan Şule Kayatürk, Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak tanınıyor. 'Yasince' hesabını kullanan eşi Yasin Kayatürk ise Şulemsi'ye hediye ettiği milyonluk pırlantalar ve lüks ciplerle adından söz ettiriyor.Yasin ve Şule Kayatürk'ün 10 yıl içindeki değişimleri dikkat çekiyor. Bakanlık ceza kestiDiğer yandan Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Alina Öz'ün satışını yaptığı kozmetik ve takviye gıda gibi malzemelerin sağlıksız üretildiği iddiası var. Hatta tarihi geçmiş ürünlere yeni etiketler yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirtiliyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın 340 bin lira ceza kestiği söyleniyor. "Fabrikalarımız var" diyen çiftin fason firmalara üretim yaptırdıkları da biliniyor. Milyarlık servetleri olduğu söylenen çiftin geçen yıl ödediği vergi sadece 240 bin lira.MASAK servetlerini takibe aldıDilan-Engin Polat olayında olduğu gibi 'Şulemsiler' ve 'Tayyargiller' mercek altına alındı. MASAK, bu iki çiftle birlikte henüz ismi açıklanmayan birçok fenomenin gelirlerini inceliyor. Vergi dairelerinin de ayrı bir inceleme yaptığı belirtiliyor. Güzellik merkezlerinden ve satılan ürünlerden elde edilen gelirler ile vergi matrahları karşılaştırılıyor. Kara para, vergi kaçırma gibi işlemler tespit edilirse mali polisin operasyon düğmesine basması bekleniyor.Yasa dışı bahis gelirlerini aklama, suç işlemek için örgüt kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat "Üzerime kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum" deyince polis 6 tarla, 2 konut ve 4 işyerinin yer aldığı mal varlığı listesini gösterdi. Dilan Polat aile arasındaki para alışverişi için de "Borç alıp vermiş olabiliriz" ifadesini kullandı. Engin Polat ise hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "7 milyonu kardeşime, 18 milyonu babama harçlık olarak yolladım. 2 milyon da karıma ihtiyaçları için gönderdim" dedi.Şulemsi kimdir, kaç yaşında nereli?Şulemsi adıyla sosyal medyada yer alan Şule Kayatürk Ankara doğumludur. 28 yaşında olduğu bilinen genç kadın 1.75 boya sahip.Bir dönem 100 kiloya kadar çıkan Şulemsi verdiği kilolar ile dikkat çekti ve kısa süre içinde 36 bedene kadar vücut ölçüleriyle pek çok kişi tarafından ilham kaynağı olarak gösterildi.Yasin Türk ile evli olan Şule Kayatürk’ün bir erkek çocuğu bulunuyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde eşi ile yollarını ayırma kararı alan genç kadın bir süre eşinden ayrı yaşadı. Takipçilerinin çok üzüldüğü bu ayrılık sonrasına Şule Kayatürk, Umre sırasında eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu. 2013 yılından bu yana aktif olarak sosyal medyada etkin olan Şule Kayatürk, farklı mecralarda da kendine yer edinirken, yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde yaşadığı değişim de gözlerden kaçmıyor. Sadece verdiği kilolarla değil yaptırdığı estetik ameliyatlar ve giyim tarzındaki değişiklikle eski hali ile arasında büyük fark bulunana Şule Kayatürk’ün destekleyenleri kadar eleştirenleri de bulunuyor.Şulemsi ne iş yapıyor?Makyaj sanatçılığı, sosyal medya etkileyiciliği ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Şule Kayatürk'ün kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.Tayyargiller kim?'Tayyargil' olarak tanınan Tayyar-Özlem Öz de gösterişli yaşamlarıyla dikkat çeken bir diğer çift oldu. "Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.Ürünlerinin alerji yaptığı, sahte ve kalitesiz içeriklerden oluştuğu, bazı gıda ürünlerinin ise kurtlu ve küflenmiş olarak gönderildiği belirtiliyor.Sosyal medyada doktor eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan ve asıl mesleği hemşirelik olan fenomen Özlem Lina Öz, güzellik merkezini Haziran 2023'te Ataşehir'de açıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231108/dilan-polat-ve-sila-doguya-cezaevinden-uyari-pazar-mali-giyinin-1077174155.html
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dilan polat son durum, dilan polat son dakika, dilan polat kaç yıl ceza aldı, dilan polat ne kadar yatacak, dilan polat hangi cezaevinde, dilan polat silivri, dilan polat çocukları, dilan polat kaç yaşında, dilan polat nereli, dilan ve engin polat son durum, şulemsi kim, şulemsi servet, masak, masak, tayyargiller kim, tayyargil kim, fenomen operasyon
dilan polat son durum, dilan polat son dakika, dilan polat kaç yıl ceza aldı, dilan polat ne kadar yatacak, dilan polat hangi cezaevinde, dilan polat silivri, dilan polat çocukları, dilan polat kaç yaşında, dilan polat nereli, dilan ve engin polat son durum, şulemsi kim, şulemsi servet, masak, masak, tayyargiller kim, tayyargil kim, fenomen operasyon

Dilan Polat'ın ardından MASAK 'fenomen avına' çıktı: Şulemsi ve Tayyargiller takipte, 'ceza kesildi'

07:56 09.11.2023 (güncellendi: 08:21 09.11.2023)
© AAMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AA
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Lüks yaşam tarzlarını sosyal medyada sergileyen Tayyar-Özlem Öz ve Şule-Yasin Kayatürk çiftlerinin servetleri inceleniyor. Lüks yaşantısı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tanınan Dilan Polat eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu, Can Doğu tutuklanmıştı. Bu iki çift de güzellik merkezi işletiyor ve kozmetik malzeme ticareti yapıyor.
'Şulemsi' hesabıyla paylaşım yapan 26 yaşındaki Şule Kayatürk'ün 16 lüks villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 işyeri, 1 yat ve milyonlarca liralık banka hesapları olduğu iddia ediliyor. Diğer yandan Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanarak Silivri’ye gönderilmesinin ardından gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Bir anda lüks bir yaşama kavuştukları görülen pek çok fenomenin mal varlığının kaynağı sorgulanıyor.
Posta gazetesinin haberine göre, 'Şulemsi' adındaki güzellik merkezi zincirinin sahibi olan Şule Kayatürk, Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak tanınıyor. 'Yasince' hesabını kullanan eşi Yasin Kayatürk ise Şulemsi'ye hediye ettiği milyonluk pırlantalar ve lüks ciplerle adından söz ettiriyor.
Yasin ve Şule Kayatürk'ün 10 yıl içindeki değişimleri dikkat çekiyor.

Bakanlık ceza kesti

Diğer yandan Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Alina Öz'ün satışını yaptığı kozmetik ve takviye gıda gibi malzemelerin sağlıksız üretildiği iddiası var. Hatta tarihi geçmiş ürünlere yeni etiketler yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirtiliyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın 340 bin lira ceza kestiği söyleniyor. "Fabrikalarımız var" diyen çiftin fason firmalara üretim yaptırdıkları da biliniyor. Milyarlık servetleri olduğu söylenen çiftin geçen yıl ödediği vergi sadece 240 bin lira.

MASAK servetlerini takibe aldı

Dilan-Engin Polat olayında olduğu gibi 'Şulemsiler' ve 'Tayyargiller' mercek altına alındı. MASAK, bu iki çiftle birlikte henüz ismi açıklanmayan birçok fenomenin gelirlerini inceliyor. Vergi dairelerinin de ayrı bir inceleme yaptığı belirtiliyor. Güzellik merkezlerinden ve satılan ürünlerden elde edilen gelirler ile vergi matrahları karşılaştırılıyor. Kara para, vergi kaçırma gibi işlemler tespit edilirse mali polisin operasyon düğmesine basması bekleniyor.
Yasa dışı bahis gelirlerini aklama, suç işlemek için örgüt kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat "Üzerime kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum" deyince polis 6 tarla, 2 konut ve 4 işyerinin yer aldığı mal varlığı listesini gösterdi. Dilan Polat aile arasındaki para alışverişi için de "Borç alıp vermiş olabiliriz" ifadesini kullandı. Engin Polat ise hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "7 milyonu kardeşime, 18 milyonu babama harçlık olarak yolladım. 2 milyon da karıma ihtiyaçları için gönderdim" dedi.

Şulemsi kimdir, kaç yaşında nereli?

Şulemsi adıyla sosyal medyada yer alan Şule Kayatürk Ankara doğumludur. 28 yaşında olduğu bilinen genç kadın 1.75 boya sahip.
Bir dönem 100 kiloya kadar çıkan Şulemsi verdiği kilolar ile dikkat çekti ve kısa süre içinde 36 bedene kadar vücut ölçüleriyle pek çok kişi tarafından ilham kaynağı olarak gösterildi.
Yasin Türk ile evli olan Şule Kayatürk’ün bir erkek çocuğu bulunuyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde eşi ile yollarını ayırma kararı alan genç kadın bir süre eşinden ayrı yaşadı. Takipçilerinin çok üzüldüğü bu ayrılık sonrasına Şule Kayatürk, Umre sırasında eşiyle çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak barıştıklarını duyurmuştu.
2013 yılından bu yana aktif olarak sosyal medyada etkin olan Şule Kayatürk, farklı mecralarda da kendine yer edinirken, yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde yaşadığı değişim de gözlerden kaçmıyor. Sadece verdiği kilolarla değil yaptırdığı estetik ameliyatlar ve giyim tarzındaki değişiklikle eski hali ile arasında büyük fark bulunana Şule Kayatürk’ün destekleyenleri kadar eleştirenleri de bulunuyor.

Şulemsi ne iş yapıyor?

Makyaj sanatçılığı, sosyal medya etkileyiciliği ve YouTube içerik üreticiliği gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren Şule Kayatürk'ün kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunmaktadır.

Tayyargiller kim?

'Tayyargil' olarak tanınan Tayyar-Özlem Öz de gösterişli yaşamlarıyla dikkat çeken bir diğer çift oldu. "Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.
Ürünlerinin alerji yaptığı, sahte ve kalitesiz içeriklerden oluştuğu, bazı gıda ürünlerinin ise kurtlu ve küflenmiş olarak gönderildiği belirtiliyor.
Sosyal medyada doktor eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan ve asıl mesleği hemşirelik olan fenomen Özlem Lina Öz, güzellik merkezini Haziran 2023'te Ataşehir'de açıyor.
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