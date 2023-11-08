https://sputniknews.com.tr/20231108/dilan-polat-ve-sila-doguya-cezaevinden-uyari-pazar-mali-giyinin-1077174155.html
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya cezaevinden uyarı: Pazar malı giyinin
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya cezaevinden uyarı: Pazar malı giyinin
Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu ile birlikte İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde aynı koğuşta kalıyor. Sosyal medyada lüks yaşamlarını, marka... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T08:43+0300
2023-11-08T08:43+0300
2023-11-08T08:53+0300
yaşam
dilan polat
engin polat
cezaevi
silivri cezaevi
tutuklama
tutuklama kararı
tutuklama emri
dava
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Eski adıyla Silivri Cezaevi, şimdiki adıyla Marmara Cezaevi yönetimi, kıyafet getirtmek istediklerini söyleyen Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'ya uyarıda bulundu. Yönetim, "Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu, cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar. Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın" cevabını verdi. Günde 750 bin lira harcadığını söyleyen Dilan Polat'ın cezaevinde ayda sadece 4 bin lira harcama hakkı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231107/iceride-korkuyorum-dedi-cezaevinde-ilk-istegi-ortaya-cikti-dilan-polat-kac-yil-ceza-aldi-1077132976.html
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Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya cezaevinden uyarı: Pazar malı giyinin
08:43 08.11.2023 (güncellendi: 08:53 08.11.2023) Abone ol
Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu ile birlikte İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde aynı koğuşta kalıyor. Sosyal medyada lüks yaşamlarını, marka kıyafetlerini sergileyen iki kardeşe cezaevinden uyarı geldi.
Eski adıyla Silivri Cezaevi, şimdiki adıyla Marmara Cezaevi yönetimi, kıyafet getirtmek istediklerini söyleyen Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'ya uyarıda bulundu. Yönetim, "Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu, cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar. Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın" cevabını verdi.
Günde 750 bin lira harcadığını söyleyen Dilan Polat'ın cezaevinde ayda sadece 4 bin lira harcama hakkı bulunuyor.