https://sputniknews.com.tr/20231108/dilan-polat-ve-sila-doguya-cezaevinden-uyari-pazar-mali-giyinin-1077174155.html

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya cezaevinden uyarı: Pazar malı giyinin

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya cezaevinden uyarı: Pazar malı giyinin

Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu ile birlikte İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde aynı koğuşta kalıyor. Sosyal medyada lüks yaşamlarını, marka... 08.11.2023, Sputnik Türkiye

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Eski adıyla Silivri Cezaevi, şimdiki adıyla Marmara Cezaevi yönetimi, kıyafet getirtmek istediklerini söyleyen Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'ya uyarıda bulundu. Yönetim, "Burada asla marka, pahalı, lüks eşyalar olmayacak. Bu, cezaevindeki sınıfsal eşitliği bozar. Pazar malı olsun, yoksa da gelin cezaevi kantininden alın" cevabını verdi. Günde 750 bin lira harcadığını söyleyen Dilan Polat'ın cezaevinde ayda sadece 4 bin lira harcama hakkı bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231107/iceride-korkuyorum-dedi-cezaevinde-ilk-istegi-ortaya-cikti-dilan-polat-kac-yil-ceza-aldi-1077132976.html

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