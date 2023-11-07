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https://sputniknews.com.tr/20231107/iceride-korkuyorum-dedi-cezaevinde-ilk-istegi-ortaya-cikti-dilan-polat-kac-yil-ceza-aldi-1077132976.html
'İçeride korkuyorum' dedi, cezaevinde ilk isteği ortaya çıktı: Dilan Polat kaç yıl ceza aldı?
'İçeride korkuyorum' dedi, cezaevinde ilk isteği ortaya çıktı: Dilan Polat kaç yıl ceza aldı?
Cezaevindeki ilk günlerinde Dilan Polat'ın fenalaşarak revire kaldırıldığı ve bir istekte bulunduğu iddia edildi. 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T07:46+0300
2023-11-07T07:46+0300
yaşam
dilan polat
suç
suç duyurusu
organize suç
organize suç örgütü
vergi
vergi dolandırıcılığı
vergi kaçırma
cezaevi
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda dün tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Dilan Polat'ın ifadesiİkilinin aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat'ın cezaevine girişi sırasında polise yönelttiği şaşırtıcı bir soru da dikkat çekti. Dilan Polat ifadesinde, ailelerine ait olan güzellik merkezlerini tanıttığını ve reklam yüzü olduğunu belirtti. Vergi işlerinin mali müşavirler tarafından takip edildiğini söyledi ve suçlamaları reddetti.Bir diğer iddia ise Dilan Polat'ın Silivri Cezaevi'ne giderken yanında bulunan polislere ağlayarak "Korkuyorum içeride nasıl bir ortam var? Benim ne yapmam gerekiyor?" şeklinde sorular sorduğu yönünde.Polat'ın sorusuna karşı polislerin ise "Merak etme devlet seni güvence altına aldı, artık güvendesin" dedikleri söylentiler arasında. Dilan Polat'ın cezaevine girişinin ardından yaşanan detaylar ortaya çıktı. İlk gününde revir koğuşuna kaldırılan Polat, tansiyon sorunu yaşadı, ancak daha sonra durumu iyiye gitti.İlk isteğiGeçici bir koğuşa yerleştirilen Polat ilk gününde çocuklarıyla görüşmek istedi. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine ise cezaevi yönetiminden "Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz" yanıtını aldı.Dilan Polat, yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi. İnfaz koruma memurları ise görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti. Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.Dolabında neler var?Ayrıca, Dilan Polat'ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin listesi de ortaya çıktı. Polat'ın cezaevi dolabında bulunması gereken eşyalar arasında bir palto, üç tişört, bir manto, iki pijama takımı, iki hırka, bir spor ayakkabı, dört pantolon ve etek, bir kışlık ayakkabı, iki elbise, bir iskarpin, bir eşofman, bir kol saati, dört gömlek, bir içlik ve iki kazak bulunuyor.Polat'ın normal koğuşa ne zaman geçeceği ise şimdilik açıklanmadı. Ancak cezaevi prosedürlerine göre cezaevine giren bir tutuklu, bir haftaya kadar geçici koğuşta kalabiliyor. Ayrıca, Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde başlayan açık görüşten Dilan Polat çiftinin de faydalanabileceği belirtildi. Elektronik kelepçe ile tutuksuz yargılanabilme ihtimali de söz konusu.Engin Polat'ın ifadesiEngin Polat, ailelerine ait 6 firmanın bir aile şirketi olduğunu ve bu firmalardan 3'ünü yönettiğini ifade etti. Vergisel hatalar yapmış olabileceklerini kabul ederek cezayı ödemeye hazır olduklarını söyledi ve suç örgütü kurma iddialarını reddetti.'Engin, Dilan'a ilaç verdi'Dilan Polat'ın tutuklanma kararının ardından arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Alan, yayınladığı hikayelerde Engin Polat'ı suçladı ve Dilan Polat'a ilaç verildiğini iddia etti. Sevim Alan paylaşımında "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/dilan-ve-engin-polatin-ifadeleri-ortaya-cikti-1077110669.html
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dilan polat kaç yıl ceza aldı? dilan polat ne kadar yatacak?
dilan polat kaç yıl ceza aldı? dilan polat ne kadar yatacak?

'İçeride korkuyorum' dedi, cezaevinde ilk isteği ortaya çıktı: Dilan Polat kaç yıl ceza aldı?

07:46 07.11.2023
© AA / Bünyamin ÇelikDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA / Bünyamin Çelik
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Cezaevindeki ilk günlerinde Dilan Polat'ın fenalaşarak revire kaldırıldığı ve bir istekte bulunduğu iddia edildi.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda dün tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Dilan Polat'ın ifadesi

İkilinin aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat'ın cezaevine girişi sırasında polise yönelttiği şaşırtıcı bir soru da dikkat çekti. Dilan Polat ifadesinde, ailelerine ait olan güzellik merkezlerini tanıttığını ve reklam yüzü olduğunu belirtti. Vergi işlerinin mali müşavirler tarafından takip edildiğini söyledi ve suçlamaları reddetti.
Bir diğer iddia ise Dilan Polat'ın Silivri Cezaevi'ne giderken yanında bulunan polislere ağlayarak "Korkuyorum içeride nasıl bir ortam var? Benim ne yapmam gerekiyor?" şeklinde sorular sorduğu yönünde.
Polat'ın sorusuna karşı polislerin ise "Merak etme devlet seni güvence altına aldı, artık güvendesin" dedikleri söylentiler arasında. Dilan Polat'ın cezaevine girişinin ardından yaşanan detaylar ortaya çıktı. İlk gününde revir koğuşuna kaldırılan Polat, tansiyon sorunu yaşadı, ancak daha sonra durumu iyiye gitti.

İlk isteği

Geçici bir koğuşa yerleştirilen Polat ilk gününde çocuklarıyla görüşmek istedi. Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme isteğine ise cezaevi yönetiminden "Evraklarınız eksik. Evraklarınız bugün hazırlansa bile sizin telefon gününüz Cuma. İsterseniz sesli, isterseniz görüntülü görüşebilirsiniz" yanıtını aldı.
Dilan Polat, yetkililere "Çocuklarım beni burada görsün istemiyorum. Cezaevi ortamıyla gözükmek istemiyorum" dedi. İnfaz koruma memurları ise görüntülü konuşmanın özel odalarda da yapıldığını belirtti. Dilan Polat, evraklarının bir an önce hazırlanması için avukatlarına talimat verdi.

Dolabında neler var?

Ayrıca, Dilan Polat'ın cezaevinde giyebileceği kıyafetlerin listesi de ortaya çıktı. Polat'ın cezaevi dolabında bulunması gereken eşyalar arasında bir palto, üç tişört, bir manto, iki pijama takımı, iki hırka, bir spor ayakkabı, dört pantolon ve etek, bir kışlık ayakkabı, iki elbise, bir iskarpin, bir eşofman, bir kol saati, dört gömlek, bir içlik ve iki kazak bulunuyor.
Polat'ın normal koğuşa ne zaman geçeceği ise şimdilik açıklanmadı. Ancak cezaevi prosedürlerine göre cezaevine giren bir tutuklu, bir haftaya kadar geçici koğuşta kalabiliyor. Ayrıca, Marmara Kapalı Kadın Cezaevi'nde başlayan açık görüşten Dilan Polat çiftinin de faydalanabileceği belirtildi. Elektronik kelepçe ile tutuksuz yargılanabilme ihtimali de söz konusu.

Engin Polat'ın ifadesi

Engin Polat, ailelerine ait 6 firmanın bir aile şirketi olduğunu ve bu firmalardan 3'ünü yönettiğini ifade etti. Vergisel hatalar yapmış olabileceklerini kabul ederek cezayı ödemeye hazır olduklarını söyledi ve suç örgütü kurma iddialarını reddetti.

'Engin, Dilan'a ilaç verdi'

Dilan Polat'ın tutuklanma kararının ardından arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Alan, yayınladığı hikayelerde Engin Polat'ı suçladı ve Dilan Polat'a ilaç verildiğini iddia etti. Sevim Alan paylaşımında "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" ifadelerini kullandı.
Dilan ve Engin Polat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
TÜRKİYE
Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı
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