https://sputniknews.com.tr/20231106/dilan-ve-engin-polatin-ifadeleri-ortaya-cikti-1077110669.html

Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı

Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı

Tutuklanarak ceza evine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat’ın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Engin Polat ifadesinde, “Vergisel bir hata var ise de bunun... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T09:29+0300

2023-11-06T09:29+0300

2023-11-06T09:29+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

soruşturma

güzellik merkezi

kara para aklama

örgüt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077086313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f35dc4aa92cd2649d864011d73f4c69e.jpg

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında soruşturma başlattı. Kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.'Kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum'Dilan Polat ifadesinde, "Benim ortağı olduğum şirketler güzellik merkezidir. Kadınlara güzellik ile ilgili hizmetler veriyoruz. Ben reklam yüzüyüm. Aile şirketlerimizin, ürün tanıtım reklamlarını yapıyorum, şube reklamlarını yapıyorum. Kendi güzellik merkezimde bulunan çalışanların eğitimleri ve disiplinleri ile ilgileniyorum. Benim asıl işim reklamdır. Ben sadece reklam yapıyorum. Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum, vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasa dışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim” dedi.'Bahisin ne olduğunu bilmem'Dilan Polat, “Ben bahisin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz, örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi.'Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz'Engin Polat ifadesinde, "Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz. 3 firmanın doğrudan yönetimi bendedir. Bu şirketler Dilan Polat A.Ş., Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş, D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş'dir. diğer firmalar da babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Med. Medikal babamın firmasıdır, Rise And Shine firmasını vekaleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Bizim tüm tedarikçilerimiz Türkiye'dedir, bunlar bilindik firmalardır. Bunlar bize faturalarını keser. Biz ürünlerimizi alırız. Biz örgüt değiliz, bir aile şirketiyiz” dedi.'Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım'Engin Polat, “Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır. Paraları topladığım bir şirket genel olarak yoktur. Bu paralar ile araç, gayrimenkul aldığım olmuştur. Bunları yatırım için yaptım. Bunları para aklamak için yapmadım. Ticari faaliyetten kazandığım paralar ile aldım. Kredi fizibilitemi yükseltmek için 2022 yılı Aralık ayında Milda Gayrimenkul'ü kurduktan sonra bütün mallarımı oraya taşıdım. Bunun sebebi inşaat projesine başlayacak olmamdı. Ruhsat çıkmak üzereydi fakat bu olaylar nedeniyle hesaplarıma bloke gelmesi nedeniyle bu işlem durdu. İhtiyaç olduğunda elden bankalara para yatırıp çekebiliyoruz. İki firma arasında o anda ticaret olmadığı için nakit ihtiyacı olduğunda bu şekilde elden para alıp yatırıyoruz. Benim yasa dışı bahis ile bir ilgim yoktur. Ömrüm boyunca bahis bile oynamadım. Benim eski ikametgahım sistemde kayıtlıydı. Bu olaylar çıkınca tarafıma tebligat yapılmasında sıkıntı olmasın diye babamın adresine 10-15 gün önce adresimi taşımıştım. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Vergisel bir hata var ise de bunun cezasını ödemeye hazırım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231106/dilan-ve-engin-polatin-tutuklanmasi-savciligin-sevk-yazisinin-detaylari-ortaya-cikti-1077106451.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat tutuklandı mı,engin polat tutuklama,dilan polat kara para aklama