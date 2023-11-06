https://sputniknews.com.tr/20231106/dilan-ve-engin-polatin-tutuklanmasi-savciligin-sevk-yazisinin-detaylari-ortaya-cikti-1077106451.html

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanması: Savcılığın sevk yazısının detayları ortaya çıktı

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanması: Savcılığın sevk yazısının detayları ortaya çıktı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden12'si... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T00:33+0300

2023-11-06T00:33+0300

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türkiye

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tutuklama

savcılık

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.Savcılık sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki şirketlerden başka firmalara gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini kaydetti.Düzenlenen sahte faturaların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporu ile tespit edildiği belirtilen sevk yazısında, "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta" ifadelerine yer verildi.Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20231105/dilan-ve-engin-polat-tutuklandi-1077086471.html

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dilan polat, engin polat, tutuklama, savcılık