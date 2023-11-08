https://sputniknews.com.tr/20231108/ukrayna-toplu-ozellestirmeye-gidiyor-1077189822.html
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
Batı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna, toplu... 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T16:52+0300
2023-11-08T16:52+0300
2023-11-08T16:52+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
bütçe
özelleştirme
abd
avrupa birliği
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Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, Batı’dan gelen yardımların giderek azalması sonrası bütçede denge amacıyla kamu mallarından kurtulma planını duyururken, resmi internet sayfasında paylaştığı mesajında, “Devlet rezervleri bir dizi kamu malları ve diğer sahipsiz mülklerden kurtulacak” ifadelerini kullandı.Sahipsiz mülklerin açık artırma yoluyla satılacağı bildirilirken, böylece açık artırmada, 2000'li yılların başında Devlet Rezervleri'ne taahhüt edilen askeri personele yönelik suni kürk şapkaları satacak olan Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın emriyle alınan, ancak daha sonra kullanılmayan kışlık askeri kıyafet ve şapka stoklarının da satışa sunulacağını aktardı.Mesajda, askeri kıyafet ve aksesuarların yanı sıra raf ömrünün sonuna yaklaşan bir grup motor yağı stoklarının da ihale yoluyla satılmasının planlandığı belirtildi.20 Ekim'de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Ukrayna ve İsrail'e yaklaşık 106 milyar dolar tutarında ek askeri ve mali yardım sağlanması yönünde talepte bulunmuştu.2024 mali yılında Ukrayna için 61.4 milyar dolardan fazla yardım talep eden Biden, İsrail'e ise 14.3 milyar dolardan fazla fon tahsis edilmesini önerdi.Washington’un önümüzdeki yıl için Kiev’e doğrudan bütçe desteği 11.8 milyar dolar olarak belirlenirken, Ukrayna'nın şu anda üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231106/abd-basini-washington-tum-muttefiklerine-ayni-anda-yardim-edemeyecegini-gosterdi-1077113750.html
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ukrayna, ukrayna krizi, bütçe, özelleştirme, abd, avrupa birliği
ukrayna, ukrayna krizi, bütçe, özelleştirme, abd, avrupa birliği
Ukrayna, toplu özelleştirmeye gidiyor
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Batı yardımlarının giderek azalması ve ABD’nin mali yardımlarda İsrail’e öncelik vermesi nedeniyle büyük bütçe kriziyle karşı karşıya kalan Ukrayna, toplu özelleştirme kararı aldı.
Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, Batı’dan gelen yardımların giderek azalması sonrası bütçede denge amacıyla kamu mallarından kurtulma planını duyururken, resmi internet sayfasında paylaştığı mesajında, “Devlet rezervleri bir dizi kamu malları ve diğer sahipsiz mülklerden kurtulacak” ifadelerini kullandı.
Sahipsiz mülklerin açık artırma yoluyla satılacağı bildirilirken, böylece açık artırmada, 2000'li yılların başında Devlet Rezervleri'ne taahhüt edilen askeri personele yönelik suni kürk şapkaları satacak olan Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, 2017 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın emriyle alınan, ancak daha sonra kullanılmayan kışlık askeri kıyafet ve şapka stoklarının da satışa sunulacağını aktardı.
Mesajda, askeri kıyafet ve aksesuarların yanı sıra raf ömrünün sonuna yaklaşan bir grup motor yağı stoklarının da ihale yoluyla satılmasının planlandığı belirtildi.
20 Ekim'de konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den Ukrayna ve İsrail'e yaklaşık 106 milyar dolar tutarında ek askeri ve mali yardım sağlanması yönünde talepte bulunmuştu.
2024 mali yılında Ukrayna için 61.4 milyar dolardan fazla yardım
talep eden Biden, İsrail'e ise 14.3 milyar dolardan fazla fon tahsis edilmesini önerdi.
Washington’un önümüzdeki yıl için Kiev’e doğrudan bütçe desteği 11.8 milyar dolar olarak belirlenirken, Ukrayna'nın şu anda üzerinde çalıştığı 2024 bütçe taslağında 42.9 milyar dolarlık bütçe açığı yer alıyor.