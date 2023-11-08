https://sputniknews.com.tr/20231108/rusyadan-abdye-nukleer-silah-uyarisi-1077199746.html

Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' uyarısı

Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' uyarısı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'nin izlediği politika nedeniyle nükleer silah kullanma riskinin arttığını vurguladı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T19:44+0300

2023-11-08T19:44+0300

2023-11-08T19:44+0300

dünya

rusya

rusya güvenlik konseyi

nikolay patruşev

abd

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nükleer

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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Zirvesi’nde konuşan Patruşev, ABD'ye nükleer silahlarla ilgili uyarı mesajı gönderdi.ABD'nin izlediği yıkıcı politikanın küresel güvenlik alanındaki durumun kötüleşmesi olduğunu belirten Patruşev, bunun nükleer, kimyasal ve biyolojik silah kullanma riskini artırdığının altını çizdi.Uzayı ve siber alemi silahlandırma temposunun son yıllarda arttığına dikkat çeken Patruşev, "Washington'un sorumsuzca eylemleri yalnızca eski krizlerin şiddetlenmesine ve yeni krizlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda bugün Ortadoğu'da gördüğümüz çatışmaların barışçıl çözümüne de engel oluyor" ifadelerini kullandı.‘Washington ve Brüksel’in eylemleri BM’yi değersizleştiriyor’Patruşev, Batı'nın Orta Asya ülkeleri üzerindeki ülkeleri Rusya'dan ayırmak için nüfuz yaratmaya çalıştığını vurgularken, Washington, Londra ve Brüksel'in eylemlerinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çalışmalarını değersizleştirdiğini dile getirdi.“Görüşmemiz, Batı merkezli dünya düzeninin yıkılma sürecinin geri dönülemez hale geldiği, tüm dünya için zor bir dönemde gerçekleşiyor” diye konuşan Patruşev, Anglo-Saksonlar ve kolektif Batı’nın bir bütün olarak nüfuzunu kaybettiğini, uluslararası ilişkilerin ana konusu olmaktan çıktığını kaydetti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, hegemonyasını kaybetme yanlısı olmayan Batılı ülkelerin olup bitenlere katlanmak istemediklerine de vurgu yaparken, “Askeri yeteneklerini daha hızla geliştirirken ekonomik ve politik olarak kendilerine bağımlı olan devletlere kendi şartlarını giderek daha agresif bir şekilde dayatmaya çalışıyorlar” diye konuştu.Azerbaycan ile Ermenistan arasında çözüm konusuna da değinen Patruşev, bunun ancak bölge dışı güçlerin çatışmaya müdahale etmeyi bırakmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekerek değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231108/peskov-abdnin-avrupada-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekilmesi-hicbir-seyi-degistirmez-1077192959.html

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