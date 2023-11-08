https://sputniknews.com.tr/20231108/rtukten-flash-haber-tvde-bahcelinin-aciklamalarinin-degerlendirildigi-programa-ceza-1077198197.html
RTÜK'ten Flash Haber TV'de Bahçeli’nin açıklamalarının değerlendirildiği programa ceza
RTÜK'ten Flash Haber TV'de Bahçeli’nin açıklamalarının değerlendirildiği programa ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T15:16+0300
2023-11-08T15:16+0300
2023-11-08T15:16+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
rtük
flash tv
ceza
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre haftalık olağan toplantıda Flash Haber TV hakkındaki izleme raporu gündeme alındı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gazze açıklamalarının değerlendirildiği, Flash Haber TV'deki "Başkentte Gündem" isimli programı inceleyen RTÜK, yayındaki hakaret içeren ifadeleri inceledi.RTÜK, program yayın konuğu Fahrettin Fidan'ın ve program sunucusu Fatih Ertürk'ün bazı ifadelerini yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231107/bahceli-kilicdaroglunun-hancer-itirafi-gecikmis-bir-itiraf-beyhude-bir-sizlanmadir-1077137883.html
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devlet bahçeli, mhp, rtük, flash tv, ceza
devlet bahçeli, mhp, rtük, flash tv, ceza
RTÜK'ten Flash Haber TV'de Bahçeli’nin açıklamalarının değerlendirildiği programa ceza
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre haftalık olağan toplantıda Flash Haber TV hakkındaki izleme raporu gündeme alındı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gazze açıklamalarının değerlendirildiği, Flash Haber TV'deki "Başkentte Gündem" isimli programı inceleyen RTÜK, yayındaki hakaret içeren ifadeleri inceledi.
RTÜK, program yayın konuğu Fahrettin Fidan'ın ve program sunucusu Fatih Ertürk'ün bazı ifadelerini yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.
Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal eden Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.