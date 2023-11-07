Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
10:55 07.11.2023 (güncellendi: 11:04 07.11.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Biz milletin uğruna varlığımızı adadık.
Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de bakmayız.
CHP'nin kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu. CHP Genel başkan değişimi bizim konumuz ve gündemimiz değildir. Üzüldüğümüz husus, Atatürk'ün kurduğu partinin kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara teröristlere selam gönderilmesidir.
Filistin'de soykırım yapıldığı bu dönemde mazlumların yanında durmalıyız, çocuk katline sessiz kalamayız.
ABD Dışişleri Bakanı'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın simgesel mesajla birlikte İsrail zulmünü ifade etmesi bize göre son derece anlamlıdır.