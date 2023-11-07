Türkiye
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel'in seçilmesi bambaşka bir süreci beraberinde getirdi'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İsrail, taş üstünde taş bırakmamak niyetinde'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat çifti tutuklandı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
18:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özel, Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabilir'
07:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
92 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231107/bahceli-kilicdaroglunun-hancer-itirafi-gecikmis-bir-itiraf-beyhude-bir-sizlanmadir-1077137883.html
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır
MHP lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına geldiğinde iyilik... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T10:55+0300
2023-11-07T11:04+0300
politika
devlet bahçeli
tbmm
mhp
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055489929_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_21ccbb5462ddaca894333d43286903d8.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055489929_105:0:1200:821_1920x0_80_0_0_4985f62fbd650488eba4746a205e94e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, tbmm, mhp, türkiye
devlet bahçeli, tbmm, mhp, türkiye

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır

10:55 07.11.2023 (güncellendi: 11:04 07.11.2023)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Biz milletin uğruna varlığımızı adadık.
Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de bakmayız.
CHP'nin kurultayında genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu. CHP Genel başkan değişimi bizim konumuz ve gündemimiz değildir. Üzüldüğümüz husus, Atatürk'ün kurduğu partinin kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara teröristlere selam gönderilmesidir.
Filistin'de soykırım yapıldığı bu dönemde mazlumların yanında durmalıyız, çocuk katline sessiz kalamayız.
ABD Dışişleri Bakanı'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın simgesel mesajla birlikte İsrail zulmünü ifade etmesi bize göre son derece anlamlıdır.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала