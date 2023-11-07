Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır

Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de bakmayız.

CHP'nin kurultayında genel başkanlık yarışını kaybedensırtımdaki hançer itirafı, gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır. O hançer tutan ellerin yanına geldiğinde iyilik meleği olmadığını bilmesi gerekiyordu. CHP Genel başkan değişimi bizim konumuz ve gündemimiz değildir. Üzüldüğümüz husus,kurduğu partinin kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara teröristlere selam gönderilmesidir.