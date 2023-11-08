ABD Kongresi'nden Rus varlıklarının Ukrayna'ya devrine dair yasa tasarısına destek
© AA / Celal Güneş / Beyaz Saray ABD Hükümet kapanma tehlikesiyle karşı karşıya
© AA / Celal Güneş / Beyaz Saray
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'nın el koyulan varlıklarının Ukrayna'ya aktarılmasına dair yasa tasarısını destekledi. Rus Senatör Tsekov, ABD'ye uyarı mesajı gönderdi.
ABD, Rusya'nın el koyulan varlıklarını Ukrayna'ya devretmek için yasal çalışmalarını hızlandırdı.
Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan oylamanın sonucuna göre 40 vekil 'evet' oyu kullanırken 2 vekil tasarıya karşı çıktı.
Yasa tasarısı, ABD Dışişleri Bakanı'na Rusya Merkez Bankası'nın ve Rusya vatandaşlarının el koyulan varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya ek yardım sunma yetkisi verilmesini öngörüyor.
Tasarıya göre ABD'nin yargı yetkisi altındaki egemen Rus varlıklarına el koyma kararı ABD Başkanı tarafından verilebilecek. Bu yönde bir karar alınması halinde el koyulan varlıklar özel olarak oluşturulan 'Ukrayna Destek Fonu'na aktarılacak.
Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan oylamanın sonucuna göre 40 vekil 'evet' oyu kullanırken 2 vekil tasarıya karşı çıktı.
Yasa tasarısı, ABD Dışişleri Bakanı'na Rusya Merkez Bankası'nın ve Rusya vatandaşlarının el koyulan varlıklarını kullanarak Ukrayna'ya ek yardım sunma yetkisi verilmesini öngörüyor.
Tasarıya göre ABD'nin yargı yetkisi altındaki egemen Rus varlıklarına el koyma kararı ABD Başkanı tarafından verilebilecek. Bu yönde bir karar alınması halinde el koyulan varlıklar özel olarak oluşturulan 'Ukrayna Destek Fonu'na aktarılacak.
Varlıklar fonda durduğu sürece, el koyulan Rus egemen varlıklarının tüm mülkiyet ve gelir hakları gerektiğinde ABD hükümetine devredilebilecek.
'Olası bir karar hukuka aykırı olur'
ABD'nin Rus varlıklarına el koyulmasına yönelik bu hamlesine Moskova'dan yanıt geldi.
Sputnik'e demeç veren Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Sergey Tsekov, bu yöndeki olası bir kararın hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.
Sputnik'e demeç veren Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Sergey Tsekov, bu yöndeki olası bir kararın hukuka aykırı olduğunun altını çizdi.
'ABD ve müttefiklerinin Rusya topraklarındaki varlıklarını kapsayan bir yanıt veririz'
Washington'un böyle bir karar alması durumunda Moskova'nın öncelikle ABD ve müttefiklerinin Rusya topraklarındaki varlıklarını kapsayan bir yanıt vereceği uyarısında bulunan Tsekov, "İkincisi, bunun yatırım yapılabilir veya varlık saklanabilir bir ülke olarak ABD'ye güveni yerle bir edecek, bunun sonucunda sermaye ve yatırım çıkışı yaşanacak" dedi.
Tsekov, ABD'nin böyle bir alması halinde kendi kuyusunu kazacağını vurguladı.
Tsekov, ABD'nin böyle bir alması halinde kendi kuyusunu kazacağını vurguladı.
Ukrayna Destek Fonu, İngiltere'nin girişimiyle kurulmuştu. Kiev'e maddi yardım sağlamak isteyen ülkeler, bu fona büyük oranda Ukrayna ordusuna silah ve mühimmat alımı için kullanılmak üzere kaynak aktarabiliyor.