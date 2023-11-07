https://sputniknews.com.tr/20231107/rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-resmen-cekildi-1077136556.html
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T14:22+0300
2023-11-07T14:22+0300
2023-11-07T14:23+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)
nükleer
nükleer füze
nükleer silah
nato
rusya
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077136399_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_c9a6cb801cd9b9bf351e49d5745369c6.jpg
Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılın mayıs ayında imzaladığı kararname ile birlikte Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik sürecin başladığı hatırlatılırken, “7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla Rusya'nın bu antlaşmadan çekilmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olup, böylece ülkemiz tarafından 2007 yılında geçerliliği askıya alınan uluslararası hukuki belge, nihayet bizim için tarih olmuştur” ifadelerine yer verildi.AKKA Antlaşması ile ilgili yasal olarak bağlayıcı iki anlaşmanın daha geçerliliğini kaybettiği vurgulanırken, Varşova Paktı'na taraf altı devletin konvansiyonel silah ve teçhizatının sayı ve mevcudiyetine ilişkin 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Anlaşması il birlikte 31 Mayıs 1996 tarihli ek belgenin de geçerliliğini yitirdiği eklendi.Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231104/patrusev-bati-rusya-sinirlarinda-sicak-noktalar-yaratmak-istiyor-1077058269.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077136399_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_b8aba9d12915357f298607351a90834e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nato, rusya, silah
rusya dışişleri bakanlığı, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nato, rusya, silah
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi
14:22 07.11.2023 (güncellendi: 14:23 07.11.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
bu yılın mayıs ayında imzaladığı kararname ile birlikte Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik sürecin başladığı hatırlatılırken, “7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla Rusya'nın bu antlaşmadan çekilmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olup, böylece ülkemiz tarafından 2007 yılında geçerliliği askıya alınan uluslararası hukuki belge, nihayet bizim için tarih olmuştur
” ifadelerine yer verildi.
AKKA Antlaşması ile ilgili yasal olarak bağlayıcı iki anlaşmanın daha geçerliliğini kaybettiği vurgulanırken, Varşova Paktı'na taraf altı devletin konvansiyonel silah ve teçhizatının sayı ve mevcudiyetine ilişkin 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Anlaşması il birlikte 31 Mayıs 1996 tarihli ek belgenin de geçerliliğini yitirdiği eklendi.
Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.