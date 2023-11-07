https://sputniknews.com.tr/20231107/rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-resmen-cekildi-1077136556.html

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını... 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T14:22+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

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Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılın mayıs ayında imzaladığı kararname ile birlikte Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik sürecin başladığı hatırlatılırken, “7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla Rusya'nın bu antlaşmadan çekilmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olup, böylece ülkemiz tarafından 2007 yılında geçerliliği askıya alınan uluslararası hukuki belge, nihayet bizim için tarih olmuştur” ifadelerine yer verildi.AKKA Antlaşması ile ilgili yasal olarak bağlayıcı iki anlaşmanın daha geçerliliğini kaybettiği vurgulanırken, Varşova Paktı'na taraf altı devletin konvansiyonel silah ve teçhizatının sayı ve mevcudiyetine ilişkin 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Anlaşması il birlikte 31 Mayıs 1996 tarihli ek belgenin de geçerliliğini yitirdiği eklendi.Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231104/patrusev-bati-rusya-sinirlarinda-sicak-noktalar-yaratmak-istiyor-1077058269.html

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rusya dışişleri bakanlığı, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), nükleer, nükleer füze, nükleer silah, nato, rusya, silah