https://sputniknews.com.tr/20231104/patrusev-bati-rusya-sinirlarinda-sicak-noktalar-yaratmak-istiyor-1077058269.html

Patruşev: Rusya, nükleer füze silahlarında rakiplerinden önde

Patruşev: Rusya, nükleer füze silahlarında rakiplerinden önde

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Batı'nın Rusya sınırlarının çevresinde Ukrayna benzeri sıcak noktalar yaratmak istediğini belirtti. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T13:29+0300

2023-11-04T13:29+0300

2023-11-04T13:48+0300

ukrayna krizi

nikolay patruşev

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı'nın Rusya sınırlarının çevresinde Ukrayna benzeri sıcak noktalar yaratmak istediğini, ancak Moskova’nın buna izin vermeyeceğini söyledi.Rusya Fuar Merkezi VDNKh’da düzenlenen Bilgi forumunda konuşan Patruşev, "Batı'nın planları arasında, sınırlarımızın çevresinde Ukrayna örneğinde olduğu gibi sıcak noktalar yaratmak bulunuyor" dedi.Patruşev, Rusya’nın ulusal çıkarlarını gözeten büyük bir güç olarak bu girişimleri yakından takip ettiğini ve gerekli önlemleri aldığını vurguladı.'Rusya, nükleer füze silahlarında rakiplerinden önde'Patruşev, nükleer füze silahları tarihinde Rusya'nın ilk kez bu alanda rakiplerinin önüne geçtiğini söyledi.Rusya Ulusal Güvenlik Stratejisinin uygulanmasının iç istikrarın korunmasına ve Rusya'nın ekonomik, siyasi, askeri ve manevi potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu belirten Patruşev, "Nükleer füze silahlarının ortaya çıktığı günden bu yana ilk defa ülkemiz bu alandaki rakiplerinin önüne geçti ve önümüzdeki onlarca yılda güvenliğini garanti altına alan hipersonik silahlar da dahil olmak üzere benzersiz stratejik silahların sahibi oldu” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231104/rusya-ingiltereye-nukleer-silah-tasiyan-f-35lerin-gonderilmesi-yanitsiz-birakilmayacak-1077056076.html

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