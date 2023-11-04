https://sputniknews.com.tr/20231104/rusya-ingiltereye-nukleer-silah-tasiyan-f-35lerin-gonderilmesi-yanitsiz-birakilmayacak-1077056076.html
Rusya: İngiltere'ye nükleer silah taşıyan F-35'lerin gönderilmesi yanıtsız bırakılmayacak
Rusya: İngiltere'ye nükleer silah taşıyan F-35'lerin gönderilmesi yanıtsız bırakılmayacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın İngiltere’ye nükleer silah taşıyabilen Amerikan F-35 savaş uçaklarının gönderilmesini yanıtsız... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T12:20+0300
2023-11-04T12:20+0300
2023-11-04T12:20+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrasya Ekonomik Forumu oturum aralarında Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın operasyonel askeri planlamasında, İngiltere’nin Lakenheath hava üssüne nükleer silah taşıyabilen Amerikan F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılmasını dikkate alacağını söyledi.Gruşko, “İngiltere’ye F-35 savaş uçaklarının gönderilmesi, Rusya’ya askeri baskıyı artırmaya yönelik bir adımdır. NATO'nun faaliyetlerine bir bütün olarak baktığımızda, tatbikatların yoğunlaştığını, ölçeklerinin arttığını ve önümüzdeki aylarda yeni bir dizi tatbikat düzenleneceğini görüyoruz. Bu, Rusya'yı çevreleme politikasının bir parçasıdır, dolayısıyla gerekli tüm askeri ve teknik önlemler alınacaktır” dedi.Askeri planlama ve birliklerin eğitiminde bu kararın dikkate alınacağını belirten Gruşko, “Yani, askeri durum ve bizi tehdit edebilecek ek askeri potansiyellerin konuşlandırılması da dahil olmak üzere, değişen koşulları dikkate alması gereken silahlı kuvvetlerin faaliyetlerini oluşturan her şeyde” ifadelerini kullandı.Daha önce İngiliz medyası, nükleer silah taşıyabilen 54 Amerikan F-35A uçağının yıl sonuna kadar İngiltere’nin Lakenheath hava üssüne konuşlandırılacağını aktarmıştı. İngiltere hükümeti ekim ayı ortalarında F-35'lere hizmet verecek bir hangarın tamamlandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231103/rusya-disisleri-yaptirimlar-avrupa-birligine-simdiden-15-trilyon-dolar-zarar-verdi-1077026240.html
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abd, f-35, f-35 a, ingiltere, nato, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko
Rusya: İngiltere'ye nükleer silah taşıyan F-35'lerin gönderilmesi yanıtsız bırakılmayacak
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya'nın İngiltere’ye nükleer silah taşıyabilen Amerikan F-35 savaş uçaklarının gönderilmesini yanıtsız bırakmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrasya Ekonomik Forumu oturum aralarında Sputnik’e verdiği demeçte, Rusya'nın operasyonel askeri planlamasında, İngiltere’nin Lakenheath hava üssüne nükleer silah taşıyabilen Amerikan F-35 savaş uçaklarının konuşlandırılmasını dikkate alacağını söyledi.
Gruşko, “İngiltere’ye F-35 savaş uçaklarının gönderilmesi, Rusya’ya askeri baskıyı artırmaya yönelik bir adımdır. NATO'nun faaliyetlerine bir bütün olarak baktığımızda, tatbikatların yoğunlaştığını, ölçeklerinin arttığını ve önümüzdeki aylarda yeni bir dizi tatbikat düzenleneceğini görüyoruz. Bu, Rusya'yı çevreleme politikasının bir parçasıdır, dolayısıyla gerekli tüm askeri ve teknik önlemler alınacaktır” dedi.
Askeri planlama ve birliklerin eğitiminde bu kararın dikkate alınacağını belirten Gruşko, “Yani, askeri durum ve bizi tehdit edebilecek ek askeri potansiyellerin konuşlandırılması da dahil olmak üzere, değişen koşulları dikkate alması gereken silahlı kuvvetlerin faaliyetlerini oluşturan her şeyde” ifadelerini kullandı.
Daha önce İngiliz medyası, nükleer silah taşıyabilen 54 Amerikan F-35A uçağının yıl sonuna kadar İngiltere’nin Lakenheath hava üssüne konuşlandırılacağını aktarmıştı. İngiltere hükümeti ekim ayı ortalarında F-35'lere hizmet verecek bir hangarın tamamlandığını duyurmuştu.