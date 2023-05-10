https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-cekiliyor-1070902100.html

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekiliyor

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesini öngören kararnameyi imzaladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T15:17+0300

2023-05-10T15:17+0300

2023-05-10T15:17+0300

dünya

rusya

akka

avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)

çekilme

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Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine yönelik süreci başlattı.Kararnameye göre Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kararnamenin görüşülmesi sırasında devlet başkanlığını Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov temsil edecek.Kararnamenin Duma ve Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi halinde Rusya, AKKA'dan resmen çekilecek.Taraf ülkelerin konvansiyonel silahlı kuvvetlerine sınırlamalar getiren AKKA, 1990 yılında Paris’te 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı ülkesi arasında imzalanmıştı.Antlaşma, taraf ülkelere eşit sayıda konvansiyonel silah ve askeri teçhizata sahip olma izni vermiş, antlaşmanın geçerli olduğu bölgede silahlı kuvvet bulundurma sınırlarını belirlemişti. Antlaşma, Atlantik Okyanusu'ndan Ural Dağları'na, Ural Nehri'ne ve Hazar Denizi'ne uzanan bölgede geçerliydi.

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rusya, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), çekilme