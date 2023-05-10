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Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekiliyor
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekiliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesini öngören kararnameyi imzaladı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:17+0300
2023-05-10T15:17+0300
dünya
rusya
akka
avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka)
çekilme
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Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine yönelik süreci başlattı.Kararnameye göre Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kararnamenin görüşülmesi sırasında devlet başkanlığını Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov temsil edecek.Kararnamenin Duma ve Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi halinde Rusya, AKKA'dan resmen çekilecek.Taraf ülkelerin konvansiyonel silahlı kuvvetlerine sınırlamalar getiren AKKA, 1990 yılında Paris’te 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı ülkesi arasında imzalanmıştı.Antlaşma, taraf ülkelere eşit sayıda konvansiyonel silah ve askeri teçhizata sahip olma izni vermiş, antlaşmanın geçerli olduğu bölgede silahlı kuvvet bulundurma sınırlarını belirlemişti. Antlaşma, Atlantik Okyanusu'ndan Ural Dağları'na, Ural Nehri'ne ve Hazar Denizi'ne uzanan bölgede geçerliydi.
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rusya, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), çekilme
rusya, akka, avrupa konvansiyonel kuvvetler antlaşması (akka), çekilme

Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekiliyor

15:17 10.05.2023
© Fotoğraf : AGİTAGİT
AGİT - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Fotoğraf : AGİT
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya'nın AKKA'dan çekilmesine yönelik süreci başlattı.

Kararnameye göre Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nde kararnamenin görüşülmesi sırasında devlet başkanlığını Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov temsil edecek.

Kararnamenin Duma ve Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi halinde Rusya, AKKA'dan resmen çekilecek.
Taraf ülkelerin konvansiyonel silahlı kuvvetlerine sınırlamalar getiren AKKA, 1990 yılında Paris’te 16 NATO ülkesi ve 6 Varşova Paktı ülkesi arasında imzalanmıştı.
Antlaşma, taraf ülkelere eşit sayıda konvansiyonel silah ve askeri teçhizata sahip olma izni vermiş, antlaşmanın geçerli olduğu bölgede silahlı kuvvet bulundurma sınırlarını belirlemişti. Antlaşma, Atlantik Okyanusu'ndan Ural Dağları'na, Ural Nehri'ne ve Hazar Denizi'ne uzanan bölgede geçerliydi.
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