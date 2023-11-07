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İngiltere, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’na katılımını askıya aldı
İngiltere, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’na katılımını askıya aldı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesine yanıt olarak İngiltere ve müttefiklerinin de bu... 07.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-07T15:59+0300
2023-11-07T15:59+0300
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Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride, “Birleşik Krallık, Rusya'nın bu hamlesine yanıt olarak, müttefikleriyle birlikte antlaşmaya katılımını askıya almaya ve gönüllü istikrar önlemleri geliştirmek ve uygulamak için benzer düşüncelere sahip ülkelerle birlikte çalışmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.Rusya’nın kararına tepki gösteren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly şunları söyledi:Anlaşmayı ABD de askıya alacakWall Street Journal, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, ABD’nin AKKA antlaşmasına katılımını 7 Aralık'tan itibaren askıya alacağını ifade etti.NATO’dan İngiltere ve ABD’nin kararına destekNATO tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya’nın antlaşmadan çekilme kararı sonrası NATO ülkelerinin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'na katılımını askıya alma kararının desteklendiği vurgulandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurmuştu.Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılın mayıs ayında imzaladığı kararname ile birlikte Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik sürecin başladığı hatırlatılırken, “7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla Rusya'nın bu antlaşmadan çekilmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olup, böylece ülkemiz tarafından 2007 yılında geçerliliği askıya alınan uluslararası hukuki belge, nihayet bizim için tarih olmuştur” ifadelerine yer verildi.AKKA Antlaşması ile ilgili yasal olarak bağlayıcı iki anlaşmanın daha geçerliliğini kaybettiği vurgulanırken, Varşova Paktı'na taraf altı devletin konvansiyonel silah ve teçhizatının sayı ve mevcudiyetine ilişkin 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Anlaşması il birlikte 31 Mayıs 1996 tarihli ek belgenin de geçerliliğini yitirdiği eklendi.Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231107/rusya-avrupa-konvansiyonel-kuvvetler-antlasmasindan-resmen-cekildi-1077136556.html
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İngiltere, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’na katılımını askıya aldı

15:59 07.11.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENİngiltere Londra hükümet
İngiltere Londra hükümet - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilmesine yanıt olarak İngiltere ve müttefiklerinin de bu antlaşmaya katılımını askıya aldığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yayınlanan bildiride, “Birleşik Krallık, Rusya'nın bu hamlesine yanıt olarak, müttefikleriyle birlikte antlaşmaya katılımını askıya almaya ve gönüllü istikrar önlemleri geliştirmek ve uygulamak için benzer düşüncelere sahip ülkelerle birlikte çalışmaya karar verdi” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın kararına tepki gösteren İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly şunları söyledi:
“Rusya'nın stratejik istikrarı ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisini baltalamaya yönelik çabalarının sonuncusu olan, Rusya'nın Anlaşmadan çekilme kararını kesin olarak kınıyoruz.”

Anlaşmayı ABD de askıya alacak

Wall Street Journal, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, ABD’nin AKKA antlaşmasına katılımını 7 Aralık'tan itibaren askıya alacağını ifade etti.

NATO’dan İngiltere ve ABD’nin kararına destek

NATO tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya’nın antlaşmadan çekilme kararı sonrası NATO ülkelerinin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'na katılımını askıya alma kararının desteklendiği vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) fesih sürecinin 7 Kasım gece yarısı itibariyle resmi olarak tamamlandığını duyurmuştu.
Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasında yer alan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılın mayıs ayında imzaladığı kararname ile birlikte Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetmesine yönelik sürecin başladığı hatırlatılırken, “7 Kasım 2023 saat 00.00 itibarıyla Rusya'nın bu antlaşmadan çekilmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olup, böylece ülkemiz tarafından 2007 yılında geçerliliği askıya alınan uluslararası hukuki belge, nihayet bizim için tarih olmuştur” ifadelerine yer verildi.
AKKA Antlaşması ile ilgili yasal olarak bağlayıcı iki anlaşmanın daha geçerliliğini kaybettiği vurgulanırken, Varşova Paktı'na taraf altı devletin konvansiyonel silah ve teçhizatının sayı ve mevcudiyetine ilişkin 3 Kasım 1990 tarihli Budapeşte Anlaşması il birlikte 31 Mayıs 1996 tarihli ek belgenin de geçerliliğini yitirdiği eklendi.
Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Sovyetler Birliği arasında 1990'da Paris’te imzalanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2023
DÜNYA
Rusya, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan resmen çekildi
14:22
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