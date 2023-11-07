https://sputniknews.com.tr/20231107/abd-basini-biden-atacms-fuzelerinin-ukraynaya-yardim-edemeyeceginden-korkuyor--1077157061.html

ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor

ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğinden korkuyor

The New York Times, ABD Başkanı Biden'ın ATACMS füzelerinin Ukrayna’daki savaşta güç dengesini değiştiremeyeceğinden endişe duyduğunu yazdı. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T23:57+0300

2023-11-07T23:57+0300

2023-11-07T23:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

abd

vladimir putin

joe biden

atacms füzeleri

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The New York Times’ta yayınlanan makalede, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin cephedeki problemlerinin yanı sıra, ATACMS füzelerinin savaştaki güç dengesini değiştiremeyeceğinden endişe duyduğu belirtildi.Makalede, “ABD, Zelenskiy'ye uzun menzilli füzeler de dahil olmak üzere istediği tüm silahları verdi. Biden şimdi ATACMS füzelerinin Ukraynalılara pek bir faydası olmayacağından korkuyor çünkü Ruslar uçaklarını bu silahların menzilinin dışına konumlandırıyor” denildi.Kiev'i destekleyen devletlerin şüpheci yaklaşımının Biden’ı da endişelendirdiğine vurgu yapılan makalede, “Biden şu anda, Kiev’e sağlanan tüm silah ve istihbarata rağmen sağlam bir şekilde konumlanmış Rus ordusunun güçlü direnişinin kırılamaması nedeniyle milyarlarca dolarlık Amerikan yardımının boşa gittiği hissinin körüklediği Ukrayna'daki savaşın gidişatından kaynaklanan yorgunluğun ve memnuniyetsizliğin önünü almaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri tedarik etme kararını ‘hata’ olarak nitelendirmiş. bu tür silahların ek bir tehdit oluşturduğunu, ancak temas hattındaki durumu kökten değiştiremeyeceğini ve Rusya'nın bu saldırıları püskürtebileceğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231104/ukrayna-savunma-bakanindan-abdye-daha-fazla-cephane-istiyoruz-1077081489.html

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