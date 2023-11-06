https://sputniknews.com.tr/20231106/uefadan-icardi-paylasimi-1077123261.html
UEFA'dan Icardi paylaşımı
UEFA'dan Icardi paylaşımı
UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T15:44+0300
2023-11-06T15:44+0300
2023-11-06T15:44+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
uefa
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UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231023/ferhat-gocerden-icardi-paylasimi-yeter-ki-sahalara-donsun-goreve-hazirim-1076628755.html
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galatasaray, mauro icardi, uefa
galatasaray, mauro icardi, uefa
UEFA'dan Icardi paylaşımı
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UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili video paylaştı.
UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.