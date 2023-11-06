https://sputniknews.com.tr/20231106/uefadan-icardi-paylasimi-1077123261.html

UEFA'dan Icardi paylaşımı

UEFA'dan Icardi paylaşımı

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T15:44+0300

2023-11-06T15:44+0300

2023-11-06T15:44+0300

spor

galatasaray

mauro icardi

uefa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072725260_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_70bda805a42bbfc64333e44708ad8b69.jpg

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231023/ferhat-gocerden-icardi-paylasimi-yeter-ki-sahalara-donsun-goreve-hazirim-1076628755.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, mauro icardi, uefa