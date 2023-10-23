https://sputniknews.com.tr/20231023/ferhat-gocerden-icardi-paylasimi-yeter-ki-sahalara-donsun-goreve-hazirim-1076628755.html

Ferhat Göçer'den Icardi paylaşımı: 'Yeter ki sahalara dönsün, göreve hazırım'

Ferhat Göçer'den Icardi paylaşımı: 'Yeter ki sahalara dönsün, göreve hazırım'

Sanatçı Ferhat Göçer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi. 23.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

ferhat göçer

galatasaray

galatasaray sk

sakatlık

mauro icardi

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından asıl mesleği doktorluk olan sanatçı Ferhat Göçer, futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sakatlandı. Futbolcunun ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda kanama olduğunun açıklanmasının ardından Ferhat Göçer şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231022/galatasaraydan-icardi-icin-sakatlik-aciklamasi-1076604436.html

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ferhat göçer, galatasaray, galatasaray sk, sakatlık, mauro icardi