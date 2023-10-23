https://sputniknews.com.tr/20231023/ferhat-gocerden-icardi-paylasimi-yeter-ki-sahalara-donsun-goreve-hazirim-1076628755.html
Ferhat Göçer'den Icardi paylaşımı: 'Yeter ki sahalara dönsün, göreve hazırım'
Ferhat Göçer'den Icardi paylaşımı: 'Yeter ki sahalara dönsün, göreve hazırım'
Sanatçı Ferhat Göçer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T13:17+0300
2023-10-23T13:17+0300
2023-10-23T13:17+0300
yaşam
ferhat göçer
galatasaray
galatasaray sk
sakatlık
mauro icardi
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından asıl mesleği doktorluk olan sanatçı Ferhat Göçer, futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sakatlandı. Futbolcunun ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda kanama olduğunun açıklanmasının ardından Ferhat Göçer şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231022/galatasaraydan-icardi-icin-sakatlik-aciklamasi-1076604436.html
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ferhat göçer, galatasaray, galatasaray sk, sakatlık, mauro icardi
ferhat göçer, galatasaray, galatasaray sk, sakatlık, mauro icardi
Ferhat Göçer'den Icardi paylaşımı: 'Yeter ki sahalara dönsün, göreve hazırım'
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Sanatçı Ferhat Göçer, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından asıl mesleği doktorluk olan sanatçı Ferhat Göçer, futbolcunun sahalara dönmesi için göreve hazır olduğunu söyledi.
Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sakatlandı. Futbolcunun ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda kanama olduğunun açıklanmasının ardından Ferhat Göçer şu ifadeleri kullandı:
"Göreve hazırım… Ameliyat ederim, şarkı söylerim… Amigoluk, tribün liderliği, başkanlık, doktorluk, ne iş olsa yaparım… Dönsün sahalara yeter ki…"