https://sputniknews.com.tr/20231022/galatasaraydan-icardi-icin-sakatlik-aciklamasi-1076604436.html

Galatasaray'dan Icardi için sakatlık açıklaması

Galatasaray'dan Icardi için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Mauro Icardi’nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

mauro icardi

sakatlık

futbol

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Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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galatasaray, mauro icardi, sakatlık, futbol