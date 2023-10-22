https://sputniknews.com.tr/20231022/galatasaraydan-icardi-icin-sakatlik-aciklamasi-1076604436.html
Galatasaray'dan Icardi için sakatlık açıklaması
Galatasaray'dan Icardi için sakatlık açıklaması
Galatasaray, Mauro Icardi’nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T13:54+0300
2023-10-22T13:54+0300
2023-10-22T14:19+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
sakatlık
futbol
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Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, mauro icardi, sakatlık, futbol
galatasaray, mauro icardi, sakatlık, futbol
Galatasaray'dan Icardi için sakatlık açıklaması
13:54 22.10.2023 (güncellendi: 14:19 22.10.2023) Abone ol
Galatasaray, Mauro Icardi’nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Mauro Icardi'nin MR'ının çekildiği bildirildi.
Tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.
Icardi'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.