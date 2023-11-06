Meteoroloji 'saate' dikkat çekerek uyardı: 'Beklenen seviyenin üstünde'
06:22 06.11.2023 (güncellendi: 07:02 06.11.2023)
© AARüzgar
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Hava durumu tahminleri, yeni haftanın gelmesiyle beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakimken İstanbul’da hava durumu beklenen seviyenin üstünde seyretmeye devam edecek. Marmara’da gece saatlerinde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu, Artvin çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Marmara’da en düşük hava sıcaklığı 15 derece ile Kocaeli’nde olurken İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu, Artvin çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale’nin güney kesimleri ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale’nin güney kesimleri ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerini akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerini akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu
Az bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu
Az bulutlu