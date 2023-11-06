https://sputniknews.com.tr/20231106/meteoroloji-dikkat-cekerek-uyardi-beklenen-seviyenin-ustunde-1077106867.html

Meteoroloji 'saate' dikkat çekerek uyardı: 'Beklenen seviyenin üstünde'

Meteoroloji 'saate' dikkat çekerek uyardı: 'Beklenen seviyenin üstünde'

Hava durumu tahminleri, yeni haftanın gelmesiyle beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T06:22+0300

2023-11-06T06:22+0300

2023-11-06T07:02+0300

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Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakimken İstanbul’da hava durumu beklenen seviyenin üstünde seyretmeye devam edecek. Marmara’da gece saatlerinde kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine uyarı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu, Artvin çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Marmara’da en düşük hava sıcaklığı 15 derece ile Kocaeli’nde olurken İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu, Artvin çevreleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batı kıyıları ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MARMARA BÖLGESİParçalı ve az bulutlu, Çanakkale’nin güney kesimleri ile Balıkesir’in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EGE BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.AKDENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLU BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.DOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerini akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231104/saat-vererek-uyardi-meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-sari-ve-turuncu-alarm-1077052898.html

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