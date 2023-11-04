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Saat vererek uyardı: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm
Saat vererek uyardı: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm
Meteoroloji, yeni hava durumu tahmininde 8 il için sarı, 4 ile de turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T10:07+0300
2023-11-04T10:07+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. .Kuvvetli rüzgâr uyarısıRüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Muğla çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 30°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı bulutluANTALYA °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CParçalı bulutluISPARTA °C, 22°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluKAYSERİ °C, 24°CParçalı bulutluKONYA °C, 25°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalım zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 28°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 24°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 26°CParçalı bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı bulutluVAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu

Saat vererek uyardı: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm

10:07 04.11.2023
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
© AA
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Meteoroloji, yeni hava durumu tahmininde 8 il için sarı, 4 ile de turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı verildi. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. .

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Muğla çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalım zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu
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