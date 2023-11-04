https://sputniknews.com.tr/20231104/saat-vererek-uyardi-meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-sari-ve-turuncu-alarm-1077052898.html

Saat vererek uyardı: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm

Saat vererek uyardı: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm

Meteoroloji, yeni hava durumu tahmininde 8 il için sarı, 4 ile de turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T10:07+0300

2023-11-04T10:07+0300

2023-11-04T10:07+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. .Kuvvetli rüzgâr uyarısıRüzgârın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Muğla çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 30°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı bulutluANTALYA °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 27°CParçalı bulutluISPARTA °C, 22°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 24°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluKAYSERİ °C, 24°CParçalı bulutluKONYA °C, 25°CParçalı zamanla yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalım zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 28°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 24°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 26°CParçalı bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 16°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı bulutluVAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı bulutluSİİRT °C, 21°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20231103/meteorolojiden-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-saat-verildi-kuvvetli-olacak-1077018787.html

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