https://sputniknews.com.tr/20231103/meteorolojiden-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-saat-verildi-kuvvetli-olacak-1077018787.html

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Saat verildi, kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Saat verildi, kuvvetli olacak

Meteoroloji, yeni hava durumunda 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların; Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T06:37+0300

2023-11-03T06:37+0300

2023-11-03T06:37+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji 3 Kasım'a ilişkin hava durumunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yer yer kısa süreli fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.BURSA °C, 27°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 24°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı bulutluEGEParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin genelinin, yarın (Cuma) İzmir çevreleri ile Aydın ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 25°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 20°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 22°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Cuma)saatlerinde Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 24°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 21°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Cuma) saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 22°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMALATYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıVAN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

https://sputniknews.com.tr/20231102/istanbulda-saganak-kapalicarsiyi-su-basti-umraniye-ve-cekmekoyde-caddeler-sular-altinda-kaldi-1077015674.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu