https://sputniknews.com.tr/20231106/ekrem-imamoglundan-kurultay-sonrasi-mesaj-icimde-bir-seyler-bum-bum-1077125565.html
Ekrem İmamoğlu'ndan kurultay sonrası mesaj: 'İçimde bir şeyler bum bum'
Ekrem İmamoğlu'ndan kurultay sonrası mesaj: 'İçimde bir şeyler bum bum'
CHP'nin tarihi kurultayı sonrası açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Çok mutluyum, tarif edemem. İçimde bir şeyler bum bum yani" dedi. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T17:14+0300
2023-11-06T17:14+0300
2023-11-06T17:14+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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4-5 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen CHP Kurultayında Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Kurultayın divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yaptı.'Yerel seçimler için gaza basalım'Kurultayda Divan Başkanlığı görevini yapan İmamoğlu bugün Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti. İmamoğlu ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu “Çok özel bir zaman dilimi. Çok ciddi bir değişim tılsımı da var. Farklı düşünerek bu seçime girip aynı listede buluşanlar da var. Genç ve kadın kimliği var. Umarım çok senkronize güzel bir dönemi birlikte yaşatırız. Genel başkanımıza da tebrik ziyareti yaptım, hem kurultayla ilgili bir kısım bilgi verdim. İl başkanları da biliyor ki önce çarşı pazar gezip selamlaşın, enerji nasıl, ne diyor vatandaş, o geri dönüşler bir alalım. Ondan sonra yerel seçimler hep beraber için gaza basalım. Çok mutluyum yani tarif edemem içimde bir şeyler bum bum yani” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231104/chpde-kritik-kurultay-gunu-1077054137.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Ekrem İmamoğlu'ndan kurultay sonrası mesaj: 'İçimde bir şeyler bum bum'
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CHP'nin tarihi kurultayı sonrası açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Çok mutluyum, tarif edemem. İçimde bir şeyler bum bum yani" dedi.
4-5 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen CHP Kurultayında Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Kurultayın divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yaptı.
'Yerel seçimler için gaza basalım'
Kurultayda Divan Başkanlığı görevini yapan İmamoğlu bugün Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret etti. İmamoğlu ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu “Çok özel bir zaman dilimi. Çok ciddi bir değişim tılsımı da var. Farklı düşünerek bu seçime girip aynı listede buluşanlar da var. Genç ve kadın kimliği var. Umarım çok senkronize güzel bir dönemi birlikte yaşatırız. Genel başkanımıza da tebrik ziyareti yaptım, hem kurultayla ilgili bir kısım bilgi verdim. İl başkanları da biliyor ki önce çarşı pazar gezip selamlaşın, enerji nasıl, ne diyor vatandaş, o geri dönüşler bir alalım. Ondan sonra yerel seçimler hep beraber için gaza basalım. Çok mutluyum yani tarif edemem içimde bir şeyler bum bum yani” diye konuştu.