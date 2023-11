CHP'de genel başkanlık yarışı: Kritik kurultay başladı

https://sputniknews.com.tr/20231104/chpde-kritik-kurultay-gunu-1077054137.html

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Eski CHP İstanbul... 04.11.2023, Sputnik Türkiye

CHP'nin bugün ve pazar günü yapılacak büyük kurultay başladı. 100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.Tribünler ayrıldıSalonda tribünler partililere, ortası ise delegelere ayrıldı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlere ayrılan tribünlerde; “Durmayacağız, çalışacağız, birlikte başaracağız”, “Bay Kemal’in arkadaşı olmak kolay değil”, “Kılıçdaroğlu halktır, halk susmaz”, “Hak, hukuk, adalet” pankartları asıldı.CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in destekçilerinin bulunduğu tribünlerde ise “Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi”; “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız”, “Birleşerek Güçleneceğiz, Yenilenerek Başaracağız”, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde özgür CHP” pankartları görüldü.Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu yarışıDivan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.Genel Başkan adayı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayın gerçekleştirildiği salona giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ile Özel'in tokalaştığı görüldü.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy birliği ile divan başkanlığı kabul edildi. Kurultayın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor. "Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.'CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir'Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınızla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Çünkü 100 yıllık Cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.Genel başkanlarımız Sayın İsmet İnönü, Bülent Ecevit’i, Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum.İlk günden beri Cumhuriyetçi, hep birlikte halkçıyız. Bu büyük gücün bir üyesi olmak, bir delegesi olmak hepimiz için onurdur, şereftir. Bu gücün bir üyesi olmak aynı zamanda toplumsal bir görevdir.Bu parti, 600 yıllık imparatorluk çökerken 1923 şartlarında nasıl dünyanın en devrimci hareketlerinden birini yarattıysa bunu hep birlikte bir kez daha başarmalıyız.'Gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı'Ne yazık ki, vatandaşlarımızı kutuplaştıran, tahammülsüz, hukuksuz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş derecede bir hayat pahalılığına mahkum etmiş iktidarla ikinci yüzyıla adım aldık. 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağın etti. Eşsiz ülkemizi, dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gelir dağılımını tehlikeli bir biçimde bozdu. Çalışanların yüzde 60'ını asgari ücrete mahkum etti. Ülkemizin en önemli üretim gücü olan yetenekli ve girişimci orta direği yok etti. Yargı sistemini silah gibi kullanarak bugünlerde gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı. Başımızdakiler adaletsiz bir ortam, baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller, aynı zamanda halkımızı borç batağına soktular.Bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın, ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Bu kurultay, sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay, sadece CHP olarak siyaseti değil, sendikalardan sivil topluma, gençlerden kadınlara, çalışanlara, emeklilere kadar herkesi çok umutlandıracak. Bu kurultay, toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu halk, bundan sonra artık her zaman diri, dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye rağmen duruma el koyarak Cumhuriyetin 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıkla nasıl kutladıysa, bu aziz millet bu ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir."İlhan Cihaner adaylıktan çekildiEski CHP İstanbul Milletvekili ve eski PM üyesi İlhan Cihaner, bugün başlayan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Cihaner, adaylığına ilişkin, “Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı ‘siyasetsiz’ bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. ‘Vatan Cephesi’ katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki ‘diğer adaylara imza desteği verileceği’ dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” açıklamasını yaptı.Genel başkanlık için 65 delege imzası gerekiyorKurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.PM ve YDK üyeleri de belirlenecek"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

2023

