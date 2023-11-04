CHP'de genel başkanlık yarışı: Kritik kurultay başladı

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Garantörlük görevine hazırız
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze ve Batı Şeria'ya İsrail saldırıları
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık çalışanlarının problemleri ve hastanelerin durumu
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihsel süreçte James Bond filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
UZAYA ÇIKAN İLK CANLI
İnsanlık, uzay macerasını o sokak köpeğine borçlu
15:12
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ve Batı'nın çifte standartları
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri, Avrupa Birliği yaptırımlarından kaynaklı kayıpları açıkladı
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin verilen kişi sayısı açıklandı
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor”
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk devletlerine Filistin çağrısı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
BAE: ‘Filistin-İsrail çatışması yayılma riski taşıyor’
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Kamala Harris:’İsrail'e destek şarta bağlanmayacak’
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler her an ölebilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD ordusu, Minuteman III füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
20:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
20:44
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye en çok hangi haberleri okudu?
07:00
7 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
07:14
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, İsrail ordusunun Gazze'deki taktiğinin amacını yazdı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
07:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
08:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
08:20
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
08:29
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
09:09
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
09:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
10:09
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
10:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
11:14
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
11:31
2 dk
SESLİ HABER
Musk: Soros temel düzeyde tüm beşeriyetten nefret ediyor
11:39
2 dk
SESLİ HABER
BM: İsrail’in mülteci kamplarına saldırıları savaş suçu sayılabilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü, Gazze sorusunu yanıtsız bıraktı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Macron’un ‘Hamas'a karşı koalisyon’ çağrısının gerçek nedenini açıkladı
12:19
1 dk
SESLİ HABER
BM Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail’in mülteci kampına saldırısını vahşet olarak nitelendirdi
12:37
1 dk
SESLİ HABER
ABD basınından Rus Hava Kuvvetleri’nin başarısına övgü
12:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: İsrail'in işgalci devlet olması nedeniyle mevcut çatışmada meşru müdafaa hakkı yok
16:12
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını Hamas gerçeğini yazdı
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Hamaney’in danışmanından ŞİÖ’ye saldırmazlık anlaşmasını imzalama önerisi
16:31
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Çatışmanın tırmanması İsrail’den yatırımcıların kaçışına yol açabilir
16:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, IOC'den sporda çifte standarttan vazgeçmesini talep etti
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Türk devletlerine Filistin çağrısı
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden: “ABD İsrail'in meşru müdafaa hakkını destekliyor”
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Diplomatik kaynak: Türkiye, İsrail ile ‘geri dönüşü olmayan’ noktaya ulaşma niyetinde değil
18:36
2 dk
SESLİ HABER
BAE: ‘Filistin-İsrail çatışması yayılma riski taşıyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Kızılhaç temsilcisi: Gazze’de kuvözdeki bebekler her an ölebilir
18:53
2 dk
SESLİ HABER
Kamala Harris:’İsrail'e destek şarta bağlanmayacak’
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD ordusu, Minuteman III füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin verilen kişi sayısı açıklandı
19:20
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki mülteci kampını bombalaması karşısında şoktayız
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu krizinde Rusya suçlanırken ateşkese karşı olan ABD
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
20:09
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
20:17
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski subay: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun rezervlerini yok ediyor
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri, Avrupa Birliği yaptırımlarından kaynaklı kayıpları açıkladı
20:32
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan Avrupa'daki savaşa hazırlıklı olma çağrısı
20:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Rusya zarar görmedi
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Baltık asla NATO'nun iç denizi olmayacak
21:07
1 dk
SESLİ HABER
İsrail askerleri, geçen yıl öldürdükleri El Cezire muhabirinin anıtını yıktı
21:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Operasyon genişlediği için Gazze'deki rehine müzakereleri daha karmaşık hal aldı
21:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı ele alınmalı
21:44
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
22:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: NATO Rusya ile askeri çatışmaya dayanamayacak
22:39
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin'deki Putin-Orban görüşmesi, AB içindeki çatlağı derinleştirdi
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231104/chpde-kritik-kurultay-gunu-1077054137.html
CHP'de genel başkanlık yarışı: Kritik kurultay başladı
CHP'de genel başkanlık yarışı: Kritik kurultay başladı
Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Eski CHP İstanbul... 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T10:22+0300
2023-11-04T13:02+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
delege
kurultay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077056667_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_060e83a6ea50f685da4c20efb8816d07.jpg
CHP'nin bugün ve pazar günü yapılacak büyük kurultay başladı. 100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.Tribünler ayrıldıSalonda tribünler partililere, ortası ise delegelere ayrıldı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlere ayrılan tribünlerde; “Durmayacağız, çalışacağız, birlikte başaracağız”, “Bay Kemal’in arkadaşı olmak kolay değil”, “Kılıçdaroğlu halktır, halk susmaz”, “Hak, hukuk, adalet” pankartları asıldı.CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in destekçilerinin bulunduğu tribünlerde ise “Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi”; “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız”, “Birleşerek Güçleneceğiz, Yenilenerek Başaracağız”, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde özgür CHP” pankartları görüldü.Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu yarışıDivan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.Genel Başkan adayı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayın gerçekleştirildiği salona giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ile Özel'in tokalaştığı görüldü.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy birliği ile divan başkanlığı kabul edildi. Kurultayın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor. "Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.'CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir'Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınızla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Çünkü 100 yıllık Cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.Genel başkanlarımız Sayın İsmet İnönü, Bülent Ecevit’i, Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum.İlk günden beri Cumhuriyetçi, hep birlikte halkçıyız. Bu büyük gücün bir üyesi olmak, bir delegesi olmak hepimiz için onurdur, şereftir. Bu gücün bir üyesi olmak aynı zamanda toplumsal bir görevdir.Bu parti, 600 yıllık imparatorluk çökerken 1923 şartlarında nasıl dünyanın en devrimci hareketlerinden birini yarattıysa bunu hep birlikte bir kez daha başarmalıyız.'Gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı'Ne yazık ki, vatandaşlarımızı kutuplaştıran, tahammülsüz, hukuksuz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş derecede bir hayat pahalılığına mahkum etmiş iktidarla ikinci yüzyıla adım aldık. 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağın etti. Eşsiz ülkemizi, dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gelir dağılımını tehlikeli bir biçimde bozdu. Çalışanların yüzde 60'ını asgari ücrete mahkum etti. Ülkemizin en önemli üretim gücü olan yetenekli ve girişimci orta direği yok etti. Yargı sistemini silah gibi kullanarak bugünlerde gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı. Başımızdakiler adaletsiz bir ortam, baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller, aynı zamanda halkımızı borç batağına soktular.Bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın, ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Bu kurultay, sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay, sadece CHP olarak siyaseti değil, sendikalardan sivil topluma, gençlerden kadınlara, çalışanlara, emeklilere kadar herkesi çok umutlandıracak. Bu kurultay, toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu halk, bundan sonra artık her zaman diri, dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye rağmen duruma el koyarak Cumhuriyetin 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıkla nasıl kutladıysa, bu aziz millet bu ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir."İlhan Cihaner adaylıktan çekildiEski CHP İstanbul Milletvekili ve eski PM üyesi İlhan Cihaner, bugün başlayan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Cihaner, adaylığına ilişkin, “Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı ‘siyasetsiz’ bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. ‘Vatan Cephesi’ katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki ‘diğer adaylara imza desteği verileceği’ dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” açıklamasını yaptı.Genel başkanlık için 65 delege imzası gerekiyorKurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.PM ve YDK üyeleri de belirlenecek"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
https://sputniknews.com.tr/20231103/chp-yeni-genel-baskanini-yarin-sececek-1077029005.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077056667_410:0:1638:921_1920x0_80_0_0_60c9b5f4c670db6795ccd8d2315fa40d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), delege, kurultay
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), delege, kurultay

CHP'de genel başkanlık yarışı: Kritik kurultay başladı

10:22 04.11.2023 (güncellendi: 13:02 04.11.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Kurultay
CHP Kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili ve eski PM üyesi İlhan Cihaner, bugün başlayan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı.
CHP'nin bugün ve pazar günü yapılacak büyük kurultay başladı. 100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Tribünler ayrıldı

Salonda tribünler partililere, ortası ise delegelere ayrıldı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlere ayrılan tribünlerde; “Durmayacağız, çalışacağız, birlikte başaracağız”, “Bay Kemal’in arkadaşı olmak kolay değil”, “Kılıçdaroğlu halktır, halk susmaz”, “Hak, hukuk, adalet” pankartları asıldı.
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in destekçilerinin bulunduğu tribünlerde ise “Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi”; “Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız”, “Birleşerek Güçleneceğiz, Yenilenerek Başaracağız”, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde özgür CHP” pankartları görüldü.

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu yarışı

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.
Genel Başkan adayı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayın gerçekleştirildiği salona giriş yaptı. Kılıçdaroğlu ile Özel'in tokalaştığı görüldü.
© Sputnik / Osman Nuri CeritKurultay
Kurultay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2023
Kurultay
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy birliği ile divan başkanlığı kabul edildi. Kurultayın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor.
"Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

'CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir'

Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınızla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Çünkü 100 yıllık Cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.
Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.
Genel başkanlarımız Sayın İsmet İnönü, Bülent Ecevit’i, Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum.
İlk günden beri Cumhuriyetçi, hep birlikte halkçıyız. Bu büyük gücün bir üyesi olmak, bir delegesi olmak hepimiz için onurdur, şereftir. Bu gücün bir üyesi olmak aynı zamanda toplumsal bir görevdir.
Bu parti, 600 yıllık imparatorluk çökerken 1923 şartlarında nasıl dünyanın en devrimci hareketlerinden birini yarattıysa bunu hep birlikte bir kez daha başarmalıyız.

'Gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı'

Ne yazık ki, vatandaşlarımızı kutuplaştıran, tahammülsüz, hukuksuz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş derecede bir hayat pahalılığına mahkum etmiş iktidarla ikinci yüzyıla adım aldık. 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağın etti. Eşsiz ülkemizi, dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gelir dağılımını tehlikeli bir biçimde bozdu. Çalışanların yüzde 60'ını asgari ücrete mahkum etti. Ülkemizin en önemli üretim gücü olan yetenekli ve girişimci orta direği yok etti. Yargı sistemini silah gibi kullanarak bugünlerde gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı. Başımızdakiler adaletsiz bir ortam, baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller, aynı zamanda halkımızı borç batağına soktular.
Bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın, ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Bu kurultay, sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay, sadece CHP olarak siyaseti değil, sendikalardan sivil topluma, gençlerden kadınlara, çalışanlara, emeklilere kadar herkesi çok umutlandıracak. Bu kurultay, toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu halk, bundan sonra artık her zaman diri, dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye rağmen duruma el koyarak Cumhuriyetin 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıkla nasıl kutladıysa, bu aziz millet bu ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir."

İlhan Cihaner adaylıktan çekildi

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve eski PM üyesi İlhan Cihaner, bugün başlayan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Cihaner, adaylığına ilişkin, “Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı ‘siyasetsiz’ bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. ‘Vatan Cephesi’ katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki ‘diğer adaylara imza desteği verileceği’ dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Genel başkanlık için 65 delege imzası gerekiyor

Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.
CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.
Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

PM ve YDK üyeleri de belirlenecek

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
Özgür Özel, Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
POLİTİKA
CHP, yeni genel başkanını yarın seçecek
Dün, 12:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала