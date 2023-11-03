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CHP, yeni genel başkanını yarın seçecek
CHP, yeni genel başkanını yarın seçecek
Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için yarın sandık başına gidecek. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T12:40+0300
2023-11-03T12:40+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.- Delegelere sıkı markajKurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.- PM ve YDK üyeleri de belirlenecek"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, özgür özel

CHP, yeni genel başkanını yarın seçecek

12:40 03.11.2023
© AAÖzgür Özel, Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel, Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AA
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Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için yarın sandık başına gidecek.
CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.
100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.
- Delegelere sıkı markaj
Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.
CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.
Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.
Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.
Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.
Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.
Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.
- PM ve YDK üyeleri de belirlenecek
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
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