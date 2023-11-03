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SON DAKİKA | Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin açıklama
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https://sputniknews.com.tr/20231103/ahmet-hakan-turk-milletinin-zeki-oldugu-konusundaki-iyimserligimizi-koruyalim-lutfen-1077021785.html
Ahmet Hakan: Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen
Ahmet Hakan: Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen
Ahmet Hakan, Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TikTok’ta Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi.Hakan şunları kaydetti:
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Ahmet Hakan: Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen

09:40 03.11.2023 (güncellendi: 09:41 03.11.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TikTok’ta Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi.
Hakan şunları kaydetti:
“Atatürk’e benzeyen adam, TikTok adlı mecrada bir saatte 500 bin lira bağış toplamış. Alıklık, herhangi bir ideolojinin, herhangi bir kesimin, herhangi bir anlayışın tekelinde değildir. Her ideolojinin, her kesimin, her anlayışın alıkları olur. Ama yine de Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen.”
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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