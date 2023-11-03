https://sputniknews.com.tr/20231103/ahmet-hakan-turk-milletinin-zeki-oldugu-konusundaki-iyimserligimizi-koruyalim-lutfen-1077021785.html
Ahmet Hakan: Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen
Ahmet Hakan: Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen
Ahmet Hakan, Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T09:40+0300
2023-11-03T09:40+0300
2023-11-03T09:41+0300
politika
ahmet hakan
atatürk
tiktok
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TikTok’ta Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi.Hakan şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230814/emret-komutanim-dizisinin-oyuncusu-tiktok-vurgununda-supheli-cikti-1074622655.html
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ahmet hakan, atatürk, tiktok
ahmet hakan, atatürk, tiktok
Ahmet Hakan: Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen
09:40 03.11.2023 (güncellendi: 09:41 03.11.2023) Abone ol
Ahmet Hakan, Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, TikTok’ta Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde 500 bin liradan fazla bağış toplanmasını eleştirdi
.
“Atatürk’e benzeyen adam, TikTok adlı mecrada bir saatte 500 bin lira bağış toplamış. Alıklık, herhangi bir ideolojinin, herhangi bir kesimin, herhangi bir anlayışın tekelinde değildir. Her ideolojinin, her kesimin, her anlayışın alıkları olur. Ama yine de Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen.”