https://sputniknews.com.tr/20230814/emret-komutanim-dizisinin-oyuncusu-tiktok-vurgununda-supheli-cikti-1074622655.html

'Emret Komutanım' dizisinin oyuncusu, TikTok vurgununda 'şüpheli' çıktı

'Emret Komutanım' dizisinin oyuncusu, TikTok vurgununda 'şüpheli' çıktı

Sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen isimlerle birlikte hareket ederek 1,2 milyar liralık vurgun yapan çeteye yönelik yürütülen soruşturmada, "Emret... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T11:02+0300

2023-08-14T11:02+0300

2023-08-14T11:02+0300

türkiye

oyuncu

tiktok

dizi

vurgun

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg

TikTok'ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, bir villa, dokuz arsa, altı iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada "Lise Defteri", "Emret Komutanım", "Sakarya Fırat" gibi dizilerde ve "Emret Komutanım Şah Mat", "Uzun Hikaye", "Kolpaçino 3 Devre" gibi filmlerde oynayan Ferdi Kurtuldu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.İfadesinde, yaklaşık 20 yıldır sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptığını söyleyen Kurtuldu, aylık ortama 20-30 bin civarı bir para kazandığını, oturduğu evin ailesine ait olduğunu, herhangi bir kira vermediğini, başkaca bir gelir kaynağının olmadığını belirtti.Kurtuldu, 3-4 ay önce yabancı bir numaranın arayıp kendisine bir link gönderdiğini, linke tıkladığında Facebook sayfasına yönlendirdiğini, şahsın kendisini tekrar arayıp Telegram hesabı açacağını, "mavi tikli hesabın bana lazım" dediğini, bunun üzerine şahsı her yerden engellediğini ve telefonu kapattığını kaydetti.Emniyet'in araştırmasına göre, Kurtuldu'nun hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon liralık TikTok jeton parası giriş çıkışı olduğu belirtildi. Savcılık, oyuncuyu ifadesinin ardından serbest bıraktı.Başka oyuncu isimler de şüpheli"Adana Sıfır Bir" isimli dizide oyunculuk yapan Furkan Selahattin Konuş isimli kişinin ise TikTok'ta kullanıcı olmamasına rağmen hesabına toplamda 1 milyon 142 bin liralık bir giriş olduğu ve bu paranın bir kısmının 116 işlemle bazı kişilere aktarıldığı belirlendi.İfadesi alınamayan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.Ne olmuştu?TikTok'taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek haziranda harekete geçti. Ekipler, bazı kullanıcıların TikTok'ta "Jeton" adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini, ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230726/vize-islem-ucreti-adi-altinda-para-toplamakla-suclanan-25-kisiye-tutuklama-1074001747.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncu, tiktok, dizi, vurgun, dolandırıcılık