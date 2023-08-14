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https://sputniknews.com.tr/20230814/emret-komutanim-dizisinin-oyuncusu-tiktok-vurgununda-supheli-cikti-1074622655.html
'Emret Komutanım' dizisinin oyuncusu, TikTok vurgununda 'şüpheli' çıktı
'Emret Komutanım' dizisinin oyuncusu, TikTok vurgununda 'şüpheli' çıktı
Sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen isimlerle birlikte hareket ederek 1,2 milyar liralık vurgun yapan çeteye yönelik yürütülen soruşturmada, "Emret... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T11:02+0300
2023-08-14T11:02+0300
türkiye
oyuncu
tiktok
dizi
vurgun
dolandırıcılık
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TikTok'ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, bir villa, dokuz arsa, altı iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada "Lise Defteri", "Emret Komutanım", "Sakarya Fırat" gibi dizilerde ve "Emret Komutanım Şah Mat", "Uzun Hikaye", "Kolpaçino 3 Devre" gibi filmlerde oynayan Ferdi Kurtuldu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.İfadesinde, yaklaşık 20 yıldır sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptığını söyleyen Kurtuldu, aylık ortama 20-30 bin civarı bir para kazandığını, oturduğu evin ailesine ait olduğunu, herhangi bir kira vermediğini, başkaca bir gelir kaynağının olmadığını belirtti.Kurtuldu, 3-4 ay önce yabancı bir numaranın arayıp kendisine bir link gönderdiğini, linke tıkladığında Facebook sayfasına yönlendirdiğini, şahsın kendisini tekrar arayıp Telegram hesabı açacağını, "mavi tikli hesabın bana lazım" dediğini, bunun üzerine şahsı her yerden engellediğini ve telefonu kapattığını kaydetti.Emniyet'in araştırmasına göre, Kurtuldu'nun hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon liralık TikTok jeton parası giriş çıkışı olduğu belirtildi. Savcılık, oyuncuyu ifadesinin ardından serbest bıraktı.Başka oyuncu isimler de şüpheli"Adana Sıfır Bir" isimli dizide oyunculuk yapan Furkan Selahattin Konuş isimli kişinin ise TikTok'ta kullanıcı olmamasına rağmen hesabına toplamda 1 milyon 142 bin liralık bir giriş olduğu ve bu paranın bir kısmının 116 işlemle bazı kişilere aktarıldığı belirlendi.İfadesi alınamayan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.Ne olmuştu?TikTok'taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek haziranda harekete geçti. Ekipler, bazı kullanıcıların TikTok'ta "Jeton" adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini, ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/vize-islem-ucreti-adi-altinda-para-toplamakla-suclanan-25-kisiye-tutuklama-1074001747.html
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oyuncu, tiktok, dizi, vurgun, dolandırıcılık
oyuncu, tiktok, dizi, vurgun, dolandırıcılık

'Emret Komutanım' dizisinin oyuncusu, TikTok vurgununda 'şüpheli' çıktı

11:02 14.08.2023
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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Sosyal medya platformu TikTok'ta fenomen isimlerle birlikte hareket ederek 1,2 milyar liralık vurgun yapan çeteye yönelik yürütülen soruşturmada, "Emret Komutanım" oyuncusu Ferdi Kurtuldu'nun da ifade verdiği ortaya çıktı.
TikTok'ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, bir villa, dokuz arsa, altı iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada "Lise Defteri", "Emret Komutanım", "Sakarya Fırat" gibi dizilerde ve "Emret Komutanım Şah Mat", "Uzun Hikaye", "Kolpaçino 3 Devre" gibi filmlerde oynayan Ferdi Kurtuldu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.
İfadesinde, yaklaşık 20 yıldır sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptığını söyleyen Kurtuldu, aylık ortama 20-30 bin civarı bir para kazandığını, oturduğu evin ailesine ait olduğunu, herhangi bir kira vermediğini, başkaca bir gelir kaynağının olmadığını belirtti.
Kurtuldu, 3-4 ay önce yabancı bir numaranın arayıp kendisine bir link gönderdiğini, linke tıkladığında Facebook sayfasına yönlendirdiğini, şahsın kendisini tekrar arayıp Telegram hesabı açacağını, "mavi tikli hesabın bana lazım" dediğini, bunun üzerine şahsı her yerden engellediğini ve telefonu kapattığını kaydetti.
Emniyet'in araştırmasına göre, Kurtuldu'nun hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon liralık TikTok jeton parası giriş çıkışı olduğu belirtildi. Savcılık, oyuncuyu ifadesinin ardından serbest bıraktı.

Başka oyuncu isimler de şüpheli

"Adana Sıfır Bir" isimli dizide oyunculuk yapan Furkan Selahattin Konuş isimli kişinin ise TikTok'ta kullanıcı olmamasına rağmen hesabına toplamda 1 milyon 142 bin liralık bir giriş olduğu ve bu paranın bir kısmının 116 işlemle bazı kişilere aktarıldığı belirlendi.
İfadesi alınamayan şüpheli hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ne olmuştu?

TikTok'taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek haziranda harekete geçti. Ekipler, bazı kullanıcıların TikTok'ta "Jeton" adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini, ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.
Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edildi.
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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