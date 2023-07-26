https://sputniknews.com.tr/20230726/vize-islem-ucreti-adi-altinda-para-toplamakla-suclanan-25-kisiye-tutuklama-1074001747.html
"Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplamakla suçlanan 25 kişiye tutuklama
"Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplamakla suçlanan 25 kişiye tutuklama
Siber suçlarla mücadele kapsamında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda "Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplayarak haksız kazanç sağladığı... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:06+0300
2023-07-26T12:06+0300
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vize ücreti
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin dolandırdığı mağdurlar arasında depremzedeler ve Erasmus öğrencilerinin de bulunduğu belirlendi.- OperasyonVize başvurularını kabul etmeyen yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 76 şüpheli yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/bakan-yerlikaya-siber-suclarla-mucadelede-65-kisi-yakalandi-1073812499.html
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"Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplamakla suçlanan 25 kişiye tutuklama
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Siber suçlarla mücadele kapsamında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda "Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplayarak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin dolandırdığı mağdurlar arasında depremzedeler ve Erasmus öğrencilerinin de bulunduğu belirlendi.
Vize başvurularını kabul etmeyen yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 76 şüpheli yakalanmıştı.