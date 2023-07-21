https://sputniknews.com.tr/20230721/bakan-yerlikaya-siber-suclarla-mucadelede-65-kisi-yakalandi-1073812499.html
Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede 65 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede 65 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:27+0300
2023-07-21T14:27+0300
2023-07-21T14:27+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
vize
dolandırıcılık
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 'Vize İşlem Ücreti' adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi" dedi.Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Siber suçlarla mücadelede 65 şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında:Vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek!"
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ali yerlikaya, operasyon, vize, dolandırıcılık
ali yerlikaya, operasyon, vize, dolandırıcılık
Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadelede 65 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 'Vize İşlem Ücreti' adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi" dedi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Siber suçlarla mücadelede 65 şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla “Vize İşlem Ücreti” adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2012 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek!"