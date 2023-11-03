https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-basini-washington-irandan-gelebilecek-siber-saldirilara-hazirlaniyor-1076995270.html
ABD basını: Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
ABD basını: Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın Ortadoğu'daki çatışmada... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T00:56+0300
2023-11-03T00:56+0300
2023-11-03T00:56+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
iran
siber saldırı
siber
gazze
gazze şeridi
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ABD’li yetkililerin, İsrail'in Hamas'la çatışmasında Beyaz Saray’ın verdiği desteğe misilleme olarak İran'ın siber saldırılarında büyük artış yaşanmasını beklediğini belirten gazete, Washington’un bu siber güvenlik hazırlıklarını artırdığını vurguladı.Amerikalı yetkililerin açıklamalarına yer veren gazete, İsrail'in yanı sıra ABD'nin ve İsrail hükümetini destekleyen ‘diğer ülkelerin’ de siber saldırı riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerken, olası saldırıların, başta su ve elektrik üreten tesisler olmak üzere kritik enerji altyapılarına odaklanacağı bekleniyor.Eski ABD İçişleri Bakanı Michael Chertoff'un yakın zamanda sarf ettiği, ‘Kritik altyapımıza veya elektrik şebekelerimizle birlikte örneğin ulaşım ağımıza, su tedarikimize yönelik bir saldırı girişimine karşı hazırlıklı olmalıyız' sözlerini hatırlatan Politico, öte yandan halihazırda Washington’un İran'ın kritik ABD altyapısına saldırı planladığına dair henüz bir istihbarata sahip olmadığının da altını çiziyor.Yakın zamanda İsrail’in kara harekatının genişletilmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistin arasındaki savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumlularından birinin İsrail'e destek veren ABD olacağını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231101/irandan-abdye-israil-uyarisi-1076972591.html
abd
israil
iran
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ABD basını: Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor
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ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın Ortadoğu'daki çatışmada ABD'nin İsrail'e verdiği destek nedeniyle İran'dan gelebilecek olası siber saldırılara hazırlandığını yazdı.
ABD’li yetkililerin, İsrail'in Hamas'la çatışmasında Beyaz Saray’ın verdiği desteğe
misilleme olarak İran'ın siber saldırılarında büyük artış yaşanmasını beklediğini belirten gazete, Washington’un bu siber güvenlik hazırlıklarını artırdığını vurguladı.
Amerikalı yetkililerin açıklamalarına yer veren gazete, İsrail'in yanı sıra ABD'nin ve İsrail hükümetini destekleyen ‘diğer ülkelerin’ de siber saldırı riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerken, olası saldırıların, başta su ve elektrik üreten tesisler olmak üzere kritik enerji altyapılarına odaklanacağı bekleniyor.
Eski ABD İçişleri Bakanı Michael Chertoff'un yakın zamanda sarf ettiği, ‘Kritik altyapımıza veya elektrik şebekelerimizle birlikte örneğin ulaşım ağımıza, su tedarikimize yönelik bir saldırı girişimine karşı hazırlıklı olmalıyız' sözlerini hatırlatan Politico, öte yandan halihazırda Washington’un İran'ın kritik ABD altyapısına saldırı planladığına dair henüz bir istihbarata sahip olmadığının da altını çiziyor.
Yakın zamanda İsrail’in kara harekatının genişletilmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistin arasındaki savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumlularından birinin İsrail'e destek veren ABD olacağını ifade etti.