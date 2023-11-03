https://sputniknews.com.tr/20231103/abd-basini-washington-irandan-gelebilecek-siber-saldirilara-hazirlaniyor-1076995270.html

ABD basını: Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor

ABD basını: Washington, İran'dan gelebilecek siber saldırılara hazırlanıyor

ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın Ortadoğu'daki çatışmada... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T00:56+0300

2023-11-03T00:56+0300

2023-11-03T00:56+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

iran

siber saldırı

siber

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/11/1074715903_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bab789fe9a3e974d9ebfd12830921822.jpg

ABD’li yetkililerin, İsrail'in Hamas'la çatışmasında Beyaz Saray’ın verdiği desteğe misilleme olarak İran'ın siber saldırılarında büyük artış yaşanmasını beklediğini belirten gazete, Washington’un bu siber güvenlik hazırlıklarını artırdığını vurguladı.Amerikalı yetkililerin açıklamalarına yer veren gazete, İsrail'in yanı sıra ABD'nin ve İsrail hükümetini destekleyen ‘diğer ülkelerin’ de siber saldırı riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerken, olası saldırıların, başta su ve elektrik üreten tesisler olmak üzere kritik enerji altyapılarına odaklanacağı bekleniyor.Eski ABD İçişleri Bakanı Michael Chertoff'un yakın zamanda sarf ettiği, ‘Kritik altyapımıza veya elektrik şebekelerimizle birlikte örneğin ulaşım ağımıza, su tedarikimize yönelik bir saldırı girişimine karşı hazırlıklı olmalıyız' sözlerini hatırlatan Politico, öte yandan halihazırda Washington’un İran'ın kritik ABD altyapısına saldırı planladığına dair henüz bir istihbarata sahip olmadığının da altını çiziyor.Yakın zamanda İsrail’in kara harekatının genişletilmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistin arasındaki savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumlularından birinin İsrail'e destek veren ABD olacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/irandan-abdye-israil-uyarisi-1076972591.html

abd

israil

iran

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, iran