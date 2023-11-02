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https://sputniknews.com.tr/20231102/putin-rusyanin-kapsamli-nukleer-deneme-yasagi-antlasmasi-onayini-iptal-eden-yasayi-imzaladi-1077006663.html
Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal eden yasayı imzaladı
Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal eden yasayı imzaladı
Putin, Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) onayını iptal eden yasayı imzaladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T17:49+0300
2023-11-02T17:49+0300
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rusya
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abd ulusal güvenlik konseyi
kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto)
nükleer silah
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah denemelerinin yasaklanmasını öngören Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) onayını iptal eden yasayı imzaladı.İlgili yasa tasarısı 13 Ekim'de parlamentoya sunulmuştu. Mevcut yasanın 24 Eylül 1996'da Rusya adına imzalanan anlaşmanın onaylanmasını öngören ilk maddesi yürürlükten kaldırıldı.Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Moskova'nın nükleer testlere devam etme niyetinde olmadığını, asıl amacının ‘Washington'la durumu dengelemek’ olduğunu belirtti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri ilgili tasarıyı değerlendirmeye aldıkları 18 Ekim'de ABD, daha önce nükleer silahları denediği Nevada'daki bir test sahasında yer altı testleri gerçekleştirdi.CTBT, 187 ülke tarafından imzalanırken, 178 ülke tarafından onaylandı. Anlaşmayı 2000 yılında onaylayan Rusya’nın aksine ABD, Çin ve İsrail gibi nükleer güçler de dahil olmak üzere birçok ülke bunu henüz yapmadı.Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.Putin, AK'nin olağanüstü hal uygulanması konusunda bilgilendirilmesini iptal eden yasayı da imzaladıRus lider, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edilmesi konusunda bilgilendirilmesine son veren yasayı da imzaladı.Belge, resmi internet bilgi portalında yayınlandı.Belgeye göre, Rusya Federasyonu'nda olağanüstü hal veya sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin karar konusunda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bilgi verilmesi gerekliliğine son verilirken, BM Genel Sekreteri'nin bildirilmesine devam edilecek.Anayasa Komitesinin toplantısında, Rusya'nın 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden çekilmesi nedeniyle bu girişimin daha çok ‘yasal ve teknik’ olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231027/rusyanin-geri-cekilme-surecini-tamamladigi-kapsamli-nukleer-testlerin-yasaklanmasi-anlasmasi-nedir-1076790292.html
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rusya, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), nükleer silah, nükleer füze, çin halk cumhuriyeti
rusya, abd, abd ulusal güvenlik konseyi, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması örgütü (ctbto), nükleer silah, nükleer füze, çin halk cumhuriyeti

Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal eden yasayı imzaladı

17:49 02.11.2023
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı Sarmat Nükleer Füze
Rusya Savunma Bakanlığı Sarmat Nükleer Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Putin, Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) onayını iptal eden yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah denemelerinin yasaklanmasını öngören Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) onayını iptal eden yasayı imzaladı.
İlgili yasa tasarısı 13 Ekim'de parlamentoya sunulmuştu. Mevcut yasanın 24 Eylül 1996'da Rusya adına imzalanan anlaşmanın onaylanmasını öngören ilk maddesi yürürlükten kaldırıldı.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Moskova'nın nükleer testlere devam etme niyetinde olmadığını, asıl amacının ‘Washington'la durumu dengelemek’ olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekilleri ilgili tasarıyı değerlendirmeye aldıkları 18 Ekim'de ABD, daha önce nükleer silahları denediği Nevada'daki bir test sahasında yer altı testleri gerçekleştirdi.
CTBT, 187 ülke tarafından imzalanırken, 178 ülke tarafından onaylandı. Anlaşmayı 2000 yılında onaylayan Rusya’nın aksine ABD, Çin ve İsrail gibi nükleer güçler de dahil olmak üzere birçok ülke bunu henüz yapmadı.
Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.

Putin, AK'nin olağanüstü hal uygulanması konusunda bilgilendirilmesini iptal eden yasayı da imzaladı

Rus lider, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nin olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilan edilmesi konusunda bilgilendirilmesine son veren yasayı da imzaladı.
Belge, resmi internet bilgi portalında yayınlandı.
Belgeye göre, Rusya Federasyonu'nda olağanüstü hal veya sıkıyönetim uygulanmasına ilişkin karar konusunda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bilgi verilmesi gerekliliğine son verilirken, BM Genel Sekreteri'nin bildirilmesine devam edilecek.
Anayasa Komitesinin toplantısında, Rusya'nın 15 Mart 2022'de Avrupa Konseyi'nden çekilmesi nedeniyle bu girişimin daha çok ‘yasal ve teknik’ olduğu belirtilmişti.
Rusya'nın geri çekilme sürecini tamamladığı Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması nedir? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
MULTİMEDYA
Rusya'nın geri çekilme sürecini tamamladığı Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması nedir?
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