https://sputniknews.com.tr/20231027/rusyanin-geri-cekilme-surecini-tamamladigi-kapsamli-nukleer-testlerin-yasaklanmasi-anlasmasi-nedir-1076790292.html

Rusya'nın geri çekilme sürecini tamamladığı Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması nedir?

Rusya'nın geri çekilme sürecini tamamladığı Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması nedir?

Rusya, nükleer silah denemelerinin yasaklanmasını öngören 'Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'ndan (CTBT) geri çekilme sürecini tamamladı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T14:21+0300

2023-10-27T14:21+0300

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Daha önce alt meclis Duma'da sıfıra karşı 412 'evet' oyu ile kabul edilen tasarı, 25 Ekim'de üst meclis Federasyon Konseyi'nde yapılan oylamada da, yine sıfıra karşı 156 lehte oyla firesiz kabul edildi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2023’te ülkesinin bu anlaşmadan çıkabileceğini dile getirmişti. Sebep olarak ABD’nin anlaşmayı onaylamayı reddetmesi gösterildi. Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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