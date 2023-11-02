https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-minuteman-3-fuzesini-ariza-nedeniyle-havada-patlatti-1077004270.html
ABD, Minuteman-3 füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
ABD, Minuteman-3 füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
ABD ordusu, nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füze denemelerini, test sırasında ‘ortaya çıkan sorunlar’ nedeniyle... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T16:30+0300
2023-11-02T16:30+0300
2023-11-02T16:30+0300
nükleer
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ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD ordusunun, test sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş halindeki ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füzesini patlattığı belirtildi.Açıklamada, " Space Launch Delta birimi, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yapılan test fırlatması sırasında meydana gelen arıza nedeniyle, ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füzesini Pasifik Okyanusu üzerinde güvenli bir şekilde patlattı” denilerek, ‘arızanın’ nedenlerini belirlemek için ilgili departmanların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulduğu kaydedildi.Pentagon'a göre fırlatma, başarısız olmasına rağmen kıtalararası balistik füzenin savaşa hazır olma durumunu sürdürmeye yönelik önemli veriler sağladı.Üç ayrı yönlendirme ünitesine sahip çoklu savaş başlığıyla donatılmış Minuteman III'ün önceki denemesi eylül ayı başlarında gerçekleşmişti. Bunun, ABD’nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, 21’inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerine güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilmişti.Rus askeri uzman Aleksey Leonkov Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda 1970'li yıllardan beri hizmette olan eski Minuteman III'ün yerini alabilecek bir modeli olmadığını, bu nedenle teknik parametrelerinden emin olmak için bu kıtalararası balistik füzelerin fırlatılmasını test etmek zorunda kaldığını ifade etti.ABD, Minuteman III füze denemesi konusunda Rusya'yı bilgilendirdiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze denemesi ile ilgili Moskova'ya bildirim gönderdiğini söylemişti.“Bu tür füze denemeleri, doğal olarak uygun kanallar aracılığıyla bildirime tabidir” diyen Kremlin Sözcüsü, ABD tarafından gerekli tüm bildirimlerin alındığına değinirken, “Rus tarafı da aynısını yapıyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-batiya-nukleer-silah-uyarisi-1076753402.html
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nükleer, nükleer füze, nükleer silah, minuteman iii füzesi, minuteman iii, balistik, kıtalararası balistik füze, rusya, abd
nükleer, nükleer füze, nükleer silah, minuteman iii füzesi, minuteman iii, balistik, kıtalararası balistik füze, rusya, abd
ABD, Minuteman-3 füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı
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ABD ordusu, nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füze denemelerini, test sırasında ‘ortaya çıkan sorunlar’ nedeniyle durdurduğunu açıkladı.
ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD ordusunun, test sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş halindeki ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füzesini patlattığı belirtildi.
Açıklamada, " Space Launch Delta birimi, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yapılan test fırlatması sırasında meydana gelen arıza nedeniyle, ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füzesini Pasifik Okyanusu üzerinde güvenli bir şekilde patlattı” denilerek, ‘arızanın’ nedenlerini belirlemek için ilgili departmanların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulduğu kaydedildi.
Pentagon'a göre fırlatma, başarısız olmasına rağmen kıtalararası balistik füzenin savaşa hazır olma durumunu sürdürmeye yönelik önemli veriler sağladı.
Üç ayrı yönlendirme ünitesine sahip çoklu savaş başlığıyla donatılmış Minuteman III'ün önceki denemesi eylül ayı başlarında gerçekleşmişti. Bunun, ABD’nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, 21’inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerine güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilmişti.
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda 1970'li yıllardan beri hizmette olan eski Minuteman III'ün yerini alabilecek bir modeli olmadığını, bu nedenle teknik parametrelerinden emin olmak için bu kıtalararası balistik füzelerin fırlatılmasını test etmek zorunda kaldığını ifade etti.
ABD, Minuteman III füze denemesi konusunda Rusya'yı bilgilendirdi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze denemesi ile ilgili Moskova'ya bildirim gönderdiğini söylemişti.
“Bu tür füze denemeleri, doğal olarak uygun kanallar aracılığıyla bildirime tabidir” diyen Kremlin Sözcüsü, ABD tarafından gerekli tüm bildirimlerin alındığına değinirken, “Rus tarafı da aynısını yapıyor" diye ekledi.