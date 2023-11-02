https://sputniknews.com.tr/20231102/abd-minuteman-3-fuzesini-ariza-nedeniyle-havada-patlatti-1077004270.html

ABD, Minuteman-3 füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı

ABD, Minuteman-3 füzesini ‘arıza’ nedeniyle havada patlattı

ABD ordusu, nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füze denemelerini, test sırasında ‘ortaya çıkan sorunlar’ nedeniyle... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T16:30+0300

2023-11-02T16:30+0300

2023-11-02T16:30+0300

nükleer

nükleer füze

nükleer silah

minuteman iii füzesi

minuteman iii

balistik

kıtalararası balistik füze

rusya

abd

savunma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1077004113_0:76:3000:1764_1920x0_80_0_0_835c06aae4a9f631debb75ae8461504c.jpg

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD ordusunun, test sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş halindeki ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füzesini patlattığı belirtildi.Açıklamada, " Space Launch Delta birimi, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yapılan test fırlatması sırasında meydana gelen arıza nedeniyle, ‘Minuteman 3’ kıtalararası balistik füzesini Pasifik Okyanusu üzerinde güvenli bir şekilde patlattı” denilerek, ‘arızanın’ nedenlerini belirlemek için ilgili departmanların temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulduğu kaydedildi.Pentagon'a göre fırlatma, başarısız olmasına rağmen kıtalararası balistik füzenin savaşa hazır olma durumunu sürdürmeye yönelik önemli veriler sağladı.Üç ayrı yönlendirme ünitesine sahip çoklu savaş başlığıyla donatılmış Minuteman III'ün önceki denemesi eylül ayı başlarında gerçekleşmişti. Bunun, ABD’nin nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli, 21’inci yüzyılın tehditlerini caydırmak ve müttefiklerine güven vermek için etkili olduğunu göstermeyi amaçlayan rutin ve periyodik faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtilmişti.Rus askeri uzman Aleksey Leonkov Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda 1970'li yıllardan beri hizmette olan eski Minuteman III'ün yerini alabilecek bir modeli olmadığını, bu nedenle teknik parametrelerinden emin olmak için bu kıtalararası balistik füzelerin fırlatılmasını test etmek zorunda kaldığını ifade etti.ABD, Minuteman III füze denemesi konusunda Rusya'yı bilgilendirdiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze denemesi ile ilgili Moskova'ya bildirim gönderdiğini söylemişti.“Bu tür füze denemeleri, doğal olarak uygun kanallar aracılığıyla bildirime tabidir” diyen Kremlin Sözcüsü, ABD tarafından gerekli tüm bildirimlerin alındığına değinirken, “Rus tarafı da aynısını yapıyor" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-batiya-nukleer-silah-uyarisi-1076753402.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nükleer, nükleer füze, nükleer silah, minuteman iii füzesi, minuteman iii, balistik, kıtalararası balistik füze, rusya, abd