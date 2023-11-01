https://sputniknews.com.tr/20231101/turk-hava-yollarinin-istanbul-cikisli-1900-2200--arasi-tum-seferleri-iptal-edildi-1076974502.html
Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası tüm seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası tüm seferleri iptal edildi
THY, İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T18:22+0300
2023-11-01T18:22+0300
2023-11-01T18:35+0300
thy
son dakika
iptal
türkiye
istanbul
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Türk Hava Yolları (THY) THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" duyurusunda bulundu.Türk Hava Yolları tarafından daha önce network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı bilgisi paylaşılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/thy-duyurdu-yasanan-aksama-giderilmeye-calisiliyor-1076974175.html
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thy son dakika açıklaması, yahya üstün kim, istanbul türk hava yolları seferleri, istanbul thy neden iptal, türk hava yollarının istanbul çıkışlı seferler neden iptal edildi
thy son dakika açıklaması, yahya üstün kim, istanbul türk hava yolları seferleri, istanbul thy neden iptal, türk hava yollarının istanbul çıkışlı seferler neden iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası tüm seferleri iptal edildi
18:22 01.11.2023 (güncellendi: 18:35 01.11.2023) Abone ol
THY, İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" duyurusunda bulundu.
Türk Hava Yolları tarafından daha önce network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı bilgisi paylaşılmıştı.