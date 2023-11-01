https://sputniknews.com.tr/20231101/turk-hava-yollarinin-istanbul-cikisli-1900-2200--arasi-tum-seferleri-iptal-edildi-1076974502.html

Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası tüm seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası tüm seferleri iptal edildi

THY, İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T18:22+0300

2023-11-01T18:22+0300

2023-11-01T18:35+0300

thy

son dakika

iptal

türkiye

istanbul

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Türk Hava Yolları (THY) THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" duyurusunda bulundu.Türk Hava Yolları tarafından daha önce network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/thy-duyurdu-yasanan-aksama-giderilmeye-calisiliyor-1076974175.html

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