https://sputniknews.com.tr/20231101/thy-duyurdu-yasanan-aksama-giderilmeye-calisiliyor-1076974175.html
THY duyurdu: Yaşanan aksama giderilmeye çalışılıyor
THY duyurdu: Yaşanan aksama giderilmeye çalışılıyor
Türk Hava Yolları'nın (THY) network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:57+0300
2023-11-01T17:57+0300
2023-11-01T18:01+0300
thy
türk hava yolları (thy)
duyuru
türkiye
rezervasyon
bilet
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THY, biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşandığını duyurdu.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/kartli-odemelerde-eylul-ayi-miktari-aciklandi-bir-onceki-yila-gore-yuzde-122-artis-1076973633.html
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thy, türk hava yolları (thy), duyuru, rezervasyon, bilet
thy, türk hava yolları (thy), duyuru, rezervasyon, bilet
THY duyurdu: Yaşanan aksama giderilmeye çalışılıyor
17:57 01.11.2023 (güncellendi: 18:01 01.11.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları'nın (THY) network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı duyuruldu.
THY, biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşandığını duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.