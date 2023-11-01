https://sputniknews.com.tr/20231101/thy-duyurdu-yasanan-aksama-giderilmeye-calisiliyor-1076974175.html

THY duyurdu: Yaşanan aksama giderilmeye çalışılıyor

THY duyurdu: Yaşanan aksama giderilmeye çalışılıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde yaşanan aksamaların giderilmesine çalışıldığı... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T17:57+0300

2023-11-01T17:57+0300

2023-11-01T18:01+0300

thy

türk hava yolları (thy)

duyuru

türkiye

rezervasyon

bilet

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THY, biletleme ve rezervasyonlarda aksamalar yaşandığını duyurdu.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dakika sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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thy, türk hava yolları (thy), duyuru, rezervasyon, bilet