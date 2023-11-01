https://sputniknews.com.tr/20231101/putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-birlik-devletinin-entegrasyon-surecini-konustu-1076969768.html

Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon sürecini konuştu

Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon sürecini konuştu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun telefon görüşmesi yaptığı duyurdu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T17:50+0300

2023-11-01T17:50+0300

2023-11-01T17:50+0300

dünya

rusya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

vladimir putin

birlik devleti anlaşması

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, öncelikle 23 Kasım'da Minsk'te yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarını ele aldı.İkili işbirliğinin gelişim sürecini değerlendiren Putin ve Lukaşenko, enerji, ulaştırma ve ileri teknoloji alanları da dahil Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyonunun hızlandırılmasını da istişare etti.Liderler, Rusya-Belarus stratejik ortaklığının ve ittifakının derinleştirilmesi amacıyla yakın ortak çalışmalara devam etme niyetinde olduklarını bir kez daha teyit etti.

https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-devlet-baskani-lukasenko-cok-kutupluluk-sureci-geri-donusu-olmayan-yolda-1075833397.html

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Sputnik Türkiye

rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, birlik devleti anlaşması, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)