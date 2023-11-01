https://sputniknews.com.tr/20231101/putin-ve-lukasenko-rusya-belarus-birlik-devletinin-entegrasyon-surecini-konustu-1076969768.html
Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon sürecini konuştu
Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon sürecini konuştu
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun telefon görüşmesi yaptığı duyurdu. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:50+0300
2023-11-01T17:50+0300
2023-11-01T17:50+0300
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rusya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
vladimir putin
birlik devleti anlaşması
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, öncelikle 23 Kasım'da Minsk'te yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın hazırlıklarını ele aldı.İkili işbirliğinin gelişim sürecini değerlendiren Putin ve Lukaşenko, enerji, ulaştırma ve ileri teknoloji alanları da dahil Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyonunun hızlandırılmasını da istişare etti.Liderler, Rusya-Belarus stratejik ortaklığının ve ittifakının derinleştirilmesi amacıyla yakın ortak çalışmalara devam etme niyetinde olduklarını bir kez daha teyit etti.
https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-devlet-baskani-lukasenko-cok-kutupluluk-sureci-geri-donusu-olmayan-yolda-1075833397.html
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rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, birlik devleti anlaşması, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, birlik devleti anlaşması, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon sürecini konuştu
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun telefon görüşmesi yaptığı duyurdu.