https://sputniknews.com.tr/20231030/eski-sscb-ulkelerinin-entegrasyonu-icin-lukasenkodan-yeni-metot-onerisi-1076886295.html
Eski SSCB ülkelerinin entegrasyonu için Lukaşenko'dan yeni metot önerisi
Eski SSCB ülkelerinin entegrasyonu için Lukaşenko'dan yeni metot önerisi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, eski SCCB ülkelerinin entegrasyonunun sağlanması için ülke bazında planlar hazırlanmasını önerdi. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T14:30+0300
2023-10-30T14:30+0300
2023-10-30T14:30+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
kırgızistan
sovyet
sscb
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Başkent Minsk'te Kırgızistan Büyükelçisi Ermek İbrahimov'la görüşen Lukaşenko, eski SSCB ülkelerinin entegrasyonu için yeni bir metot önerisinde bulundu.Lukaşenko, "Belarus'un post-Sovyet cumhuriyetleriyle etkileşimi üzerine sık sık düşünüyorum. Kırgızistan örneğine bakarak genelde söz konusu cumhuriyetlerle elimizden geldiğince işbirliği yaptığımız sonucuna varıyorum. Sovyet döneminden geriye bir şeyler kaldı. Mesela, şeker pancarı tohumlarını sizden aldık ve muhtemelen bunu yapmaya devam edeceğiz. Kaliteden ve diğer hususlardan memnunuz. Ancak Belarus ile eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri, bizimle işbirliği yapmak isteyen ülkeler arasında işbirliğine yönelik kalıcı bir plan, yol haritası geliştirmeliyiz" dedi.Belarus'un Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri de dahil diğer ülkelerle halihazırda bu yaklaşımı uyguladığını anlatan Lukaşenko, her ülke için ayrı kararlar aldıklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-devlet-baskani-lukasenko-cok-kutupluluk-sureci-geri-donusu-olmayan-yolda-1075833397.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, kırgızistan, sovyet, sscb, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, kırgızistan, sovyet, sscb, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
Eski SSCB ülkelerinin entegrasyonu için Lukaşenko'dan yeni metot önerisi
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, eski SCCB ülkelerinin entegrasyonunun sağlanması için ülke bazında planlar hazırlanmasını önerdi.
Başkent Minsk'te Kırgızistan Büyükelçisi Ermek İbrahimov'la görüşen Lukaşenko, eski SSCB ülkelerinin entegrasyonu için yeni bir metot önerisinde bulundu.
Lukaşenko, "Belarus'un post-Sovyet cumhuriyetleriyle etkileşimi üzerine sık sık düşünüyorum. Kırgızistan örneğine bakarak genelde söz konusu cumhuriyetlerle elimizden geldiğince işbirliği yaptığımız sonucuna varıyorum. Sovyet döneminden geriye bir şeyler kaldı. Mesela, şeker pancarı tohumlarını sizden aldık ve muhtemelen bunu yapmaya devam edeceğiz. Kaliteden ve diğer hususlardan memnunuz. Ancak Belarus ile eski Sovyetler Birliği cumhuriyetleri, bizimle işbirliği yapmak isteyen ülkeler arasında işbirliğine yönelik kalıcı bir plan, yol haritası geliştirmeliyiz
" dedi.
Belarus'un Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri de dahil diğer ülkelerle halihazırda bu yaklaşımı uyguladığını anlatan Lukaşenko, her ülke için ayrı kararlar aldıklarını ifade etti.