https://sputniknews.com.tr/20231003/lukasenko-ab-baskasina-bagimli-bir-cephelesme-politikasi-izliyor-1075984489.html

Lukaşenko: AB, başkasına bağımlı bir cepheleşme politikası izliyor

Lukaşenko: AB, başkasına bağımlı bir cepheleşme politikası izliyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bazı ülkelere karşı bağımsız olmayan bir cepheleşme politikası izlediğini ve uluslararası hukuka aykırı... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T16:22+0300

2023-10-03T16:22+0300

2023-10-03T16:22+0300

dünya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

avrupa birliği

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brüksel

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Almanya Federatif Cumhuriyeti'nde Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin kutlandığı 3 Ekim Birlik Günü vesilesiyle Alman halkı için tebrik mesajı yayınlayan Lukaşenko, 1990 yılındaki birleşmenin Avrupa'daki ülkeler arasındaki güvenlik ve yapıcı işbirliği atmosferi sayesinde mümkün olduğuna dikkat çekti.O dönemde cepheleşmeden diyaloğa geçişin tüm tarafların çok önemli ve stratejik kararlar almasını gerektiğini kaydeden Lukaşenko, "Ancak artık AB, bazı egemen ülkelere karşı bağımsız olmayan bir cepheleşme politikası izliyor. Brüksel'in tek aracı, uluslararası hukukla doğrudan çelişen, tek taraflı ekonomik ve siyasi baskı araçları" ifadelerini kullandı.Lukaşenko, Berlin yönetiminin bu politikayı desteklemesinin iki ülke halklarına zarar verdiğini ve onların umutlarına kesinlikle uygun olmadığını belirterek "Belarus, önceden olduğu gibi, Almanya'yla işbirliğini eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde geliştirmeye hazır. Bu, bölgesel güvenlik ve istikrarın gelişmesine de katkı sunacaktır" mesajını gönderdi.

https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-devlet-baskani-lukasenko-cok-kutupluluk-sureci-geri-donusu-olmayan-yolda-1075833397.html

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, avrupa birliği, almanya, brüksel