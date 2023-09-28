https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-devlet-baskani-lukasenko-cok-kutupluluk-sureci-geri-donusu-olmayan-yolda-1075833397.html
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Çok kutupluluk süreci geri dönüşü olmayan yolda
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Çok kutupluluk süreci geri dönüşü olmayan yolda
Belarus lideri Lukaşenko "Bugün tüm dünya, istikrarlı bir şekilde çok kutupluluğa doğru ilerleyen yeni bir uluslararası ilişkiler yapısı oluşturmanın zorlu... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T15:26+0300
2023-09-28T15:26+0300
2023-09-28T15:26+0300
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belarus
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyada şu anda gözlemlenen çok kutupluluk hareketinin ‘geri dönüşü olmayan’ bir sürece girdiğini söyledi. Başkent Minsk’te 11 ülkenin büyükelçilerinin itimatnamelerini kabul eden Lukaşenko, törende yaptığı konuşmasında, “Bugün tüm dünya, istikrarlı bir şekilde çok kutupluluğa doğru ilerleyen yeni bir uluslararası ilişkiler yapısı oluşturmanın zorlu yolundadır. Bu sürecin artık geri döndürülemez olduğu da aşikardır” ifadelerini kullandı.Angola, Macaristan, Mısır, Zimbabwe, Ürdün, Kazakistan, Kamboçya, Kolombiya, Uganda, Filipinler ve Ekvator Ginesi büyükelçilerinin güven mektuplarını sunduğu törende, dünyada karşılıklı saygı ve ortaklık ilkeleri üzerine inşa edilen, önceki gibi yalnızca ‘seçilmişlerin çıkarlarını gözeten adalet’ yerine tüm devletler arasında yeni, daha adil ve daha makul bir etkileşim düzeninin inşa edildiğine vurgu yapan Belarus Cumhurbaşkanı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:Lukaşenko, Batı tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara çok kutuplu ve daha adil bir dünya arzulayan ülke ve BRICS gibi birliklerin yanıt bulabildiğine de dikkat çekerek, sözlerini, “Herkes merhameti okyanus ötesinden beklemekten çok yoruldu” diye sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-daha-simdiden-zelenskiyin-icini-bosaltmaya-basladi-1075688186.html
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, minsk, brics, aleksandr lukaşenko
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, minsk, brics, aleksandr lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Çok kutupluluk süreci geri dönüşü olmayan yolda
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Belarus lideri Lukaşenko "Bugün tüm dünya, istikrarlı bir şekilde çok kutupluluğa doğru ilerleyen yeni bir uluslararası ilişkiler yapısı oluşturmanın zorlu yolundadır. Bu sürecin artık geri döndürülemez olduğu da aşikardır” dedi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyada şu anda gözlemlenen çok kutupluluk hareketinin ‘geri dönüşü olmayan’ bir sürece girdiğini söyledi. Başkent Minsk’te 11 ülkenin büyükelçilerinin itimatnamelerini kabul eden Lukaşenko, törende yaptığı konuşmasında, “Bugün tüm dünya, istikrarlı bir şekilde çok kutupluluğa doğru ilerleyen yeni bir uluslararası ilişkiler yapısı oluşturmanın zorlu yolundadır. Bu sürecin artık geri döndürülemez olduğu da aşikardır” ifadelerini kullandı.
Angola, Macaristan, Mısır, Zimbabwe, Ürdün, Kazakistan, Kamboçya, Kolombiya, Uganda, Filipinler ve Ekvator Ginesi büyükelçilerinin güven mektuplarını sunduğu törende, dünyada karşılıklı saygı ve ortaklık ilkeleri üzerine inşa edilen, önceki gibi yalnızca ‘seçilmişlerin çıkarlarını gözeten adalet’ yerine tüm devletler arasında yeni, daha adil ve daha makul bir etkileşim düzeninin inşa edildiğine vurgu yapan Belarus Cumhurbaşkanı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
“Pek çok ayaklanma yaşayan ve defalarca çatışmalara sahne olan Belarus, tarihten aldığı dersleri çok iyi hatırlıyor. Bizim asıl görevimiz yeni bir dünya savaşını önlemektir. Ayrıca cumhuriyetimiz her zaman sorumlu bir dış politika izlemekte, ancak tüm Batılı ülkelerin bundan hoşlanmadığı, bu nedenle de ülkemize yaptırım uygulamaktan kaçınmadığı da görülmektedir.”
Lukaşenko, Batı tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara çok kutuplu ve daha adil bir dünya arzulayan ülke ve BRICS gibi birliklerin yanıt bulabildiğine de dikkat çekerek, sözlerini, “Herkes merhameti okyanus ötesinden beklemekten çok yoruldu” diye sonlandırdı.