https://sputniknews.com.tr/20230928/belarus-devlet-baskani-lukasenko-cok-kutupluluk-sureci-geri-donusu-olmayan-yolda-1075833397.html

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Çok kutupluluk süreci geri dönüşü olmayan yolda

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Çok kutupluluk süreci geri dönüşü olmayan yolda

Belarus lideri Lukaşenko "Bugün tüm dünya, istikrarlı bir şekilde çok kutupluluğa doğru ilerleyen yeni bir uluslararası ilişkiler yapısı oluşturmanın zorlu... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T15:26+0300

2023-09-28T15:26+0300

2023-09-28T15:26+0300

dünya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

minsk

brics

aleksandr lukaşenko

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyada şu anda gözlemlenen çok kutupluluk hareketinin ‘geri dönüşü olmayan’ bir sürece girdiğini söyledi. Başkent Minsk’te 11 ülkenin büyükelçilerinin itimatnamelerini kabul eden Lukaşenko, törende yaptığı konuşmasında, “Bugün tüm dünya, istikrarlı bir şekilde çok kutupluluğa doğru ilerleyen yeni bir uluslararası ilişkiler yapısı oluşturmanın zorlu yolundadır. Bu sürecin artık geri döndürülemez olduğu da aşikardır” ifadelerini kullandı.Angola, Macaristan, Mısır, Zimbabwe, Ürdün, Kazakistan, Kamboçya, Kolombiya, Uganda, Filipinler ve Ekvator Ginesi büyükelçilerinin güven mektuplarını sunduğu törende, dünyada karşılıklı saygı ve ortaklık ilkeleri üzerine inşa edilen, önceki gibi yalnızca ‘seçilmişlerin çıkarlarını gözeten adalet’ yerine tüm devletler arasında yeni, daha adil ve daha makul bir etkileşim düzeninin inşa edildiğine vurgu yapan Belarus Cumhurbaşkanı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:Lukaşenko, Batı tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara çok kutuplu ve daha adil bir dünya arzulayan ülke ve BRICS gibi birliklerin yanıt bulabildiğine de dikkat çekerek, sözlerini, “Herkes merhameti okyanus ötesinden beklemekten çok yoruldu” diye sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230923/belarus-devlet-baskani-lukasenko-bati-daha-simdiden-zelenskiyin-icini-bosaltmaya-basladi-1075688186.html

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